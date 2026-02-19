Sin los franciscanos en casa #BoicotMundial2026

Marcha Refugio Franciscano

El título del presente texto obedece a LA CONSIGNA dura y pura que, ardientemente engargantada por la MVZ Antonia Sánchez del Villar, cerró con broche de oro la concurrida y orgánica marcha ciudadana del pasado domingo en calentamiento de la siguiente, señalada para este próximo 22 de febrero y cuyo clarísimo objetivo y motivación… téngalo bien presente Don Cravioto para que ya no ande insistiendo que no entiende la razón de tales manifestaciones, fue y seguirá siendo exigir, bajo pleno Derecho, el regreso in-me-dia-to… ato, ato, ato, de Los FrancisCanitos y FrancisGatitos a su histórico y ahora enchulado hogar, una vez que les fue restituido judicialmente. Lo anterior, sin omitirle al Secretario de Gobierno-CdMx que la petición se extiende igualmente a los cientos de perros y los dos gatitos ausentes sobre los que deberá desplegarse pormenorizado informe público y publicado que incluya fecha, causa, dictamen pericial y lugar de sus decesos, porque una cosa será… ¡en-tién-da-se!… la devolución de los sobrevivientes y el silencio y la sumisión que están exigiendo para lo propio al Patronato del Refugio Franciscano, y otra muy distinta las cuentas que como ciudadanos tendrá que darnos el Gobierno capitalino tras su inventado, nefasto, violento, negligente pero fatal saqueo y posterior ¿resguardo?, que ¡nunca rescate!, de los animales que sustrajeron i-le-gal-men-te bajo la invención de que sobrevivían en maltrato a grado penal, peeeero, sin que hasta la fecha haya un solo dato correctamente fundado, motivado y exhibido (partiendo de que les ha importado un bledo respetar el debido proceso) que dé lugar a las detenciones respectivas. ¡Ah!, y eso de andar declarando por aquí y por allá, que los supervivientes están con “atención constante y directa” es una más de las ficciones del funcionario aludido al tratarse de un hecho a todas luces acreditado en contrario, nada menos que antenoche, cuando a la guardia pretoriana del Deportivo Los Galeana constó que dejan solos a los perros con el riesgo de que se agredan silenciosamente y lo que eso pude significar, sin dejar de insistir que a ojos del mundo estas criaturas ungidas… ¿sabrán lo que esto significa?... fueron revictimizadas sin el menor recato, al terminar encerradas por días en transportadoras de ínfimas dimensiones y/o cuando supuestamente en mejor situación, arrumbadas en cubículos oficinescos totalmente inadecuados, fríos y atascados, pero resbalosos. Y además de ese evidente y real maltrato a cargo del Gobierno de CdMx, Don mentirosillo Cravioto asegura que el gobierno que representa ha cumplido “de forma íntegra” con los puntos acordados en las mesas de ¿negociación?, al permitir (¡qué generoso!) que los tutores legales y supuestos agresores ficticios de esos lomitos los pudieran visitar en las tres sedes donde permanecen… sí… pero a diferencia de quienes favorecen y defienden la catástrofe provocada por la Jefa de Gobierno, al Patronato y voluntarios del RF se les ha restringido absolutamente el tiempo, a grado de ni siquiera tener oportunidad de poderlos contabilizar e identificar plenamente, menos todavía, al tener acceso únicamente a grupos previamente seleccionados, sin terminar de entender que reconocerlos uno a uno será indispensable para un reporte final, asunto por el que personalmente pienso que todavía no se decide el tan esperado regreso -que por otra parte ya les urge por todo el manejo, gasto, desprestigio y demás que les ha representado el caprichito- ya que esa cifra de muertos será marca indeleble contra la señora Brugada que nunca la vio venir, apostándole al pronto olvido o a una sobrerreacción contra los supuestos maltratadores, asunto que no les compró el pueblo bueno y sabio que a diferencia identificó y sigue identificando al gobierno de la “ciudad animalista” como los verdaderos maltratadores de esos indefensos lomitos. Nunca imaginaron el enorme amor a ese lugar pobre, pobrísimo, sí, pero siempre añorado y amoroso que no mereció el perverso trato que se le dio por una inadmisible y fraudulenta ambición inmobiliaria que metió a criaturas inocentes en un zafarrancho de dolor, angustia y desolación pocas veces o nunca documentado en lo que concierne a un gobierno en México. Siendo así y de no regresar a los animales, que conste, están avisados a qué le tiraremos, para peor, ahora que desde las oficinas de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) dieron a conocer que la información del CASO FRANCISCANO queda reservada por tres años, firmando con ello su sentencia de culpa y quizás… no sé… ¿empujando la primera revocación efectiva de mandato?...