La cooperación binacional con inteligencia financiera y militar sí funciona contra el crimen

Inteligencia financiera

En mis más de 25 años en la administración pública mexicana (municipal, estatal y federal), me he dedicado a la fiscalización, contraloría y prevención de PLD/FT. En mi paso por la SHCP, fortalecí marcos regulatorios y apoyé a la UIF contra el lavado. En la ASF, impulso auditorías forenses y evaluaciones de riesgos en gasto público, esto me ha permitido dialogar con funcionarios del Tesoro de EE.UU., quienes confirman que la cooperación interinstitucional es altamente eficaz.

John Rogers, a quien conozco muy bien comentamos seguido sobre estos temas, Rogers es un personaje clave en el Departamento del Tesoro de EU, y promueve esta visión estratégica con Donald Trump, y este lo escucha. Los resultados de 2025 la validan. La inteligencia policial y financiera integrada genera impactos disruptivos.

Cárteles como Sinaloa y CJNG blanquean miles de millones vía casinos, bancos, empresas simuladoras y factureras. Pero la inteligencia conjunta corta flujos, aísla redes y genera arrestos.

Con los avances concretos en junio de 2025, el FinCEN usó la Ley FEND Off Fentanyl para designar a CIBanco, a Intercam y a Vector como riesgos de lavado por droga, prohibiendo transacciones y así seguir creciendo. México intervino temporalmente, mostrando resultados bilaterales tangibles.

En noviembre, en operación conjunta sancionó a 27 del Hysa Group (Cártel de Sinaloa). OFAC/FinCEN cortó acceso de 10 casinos mexicanos ; la UIF bloqueó 13 casinos, 7 individuos y 24 entidades. Esto genera bloqueos, restricciones y salva vidas.

Estos éxitos surgen del Marco Bicentenario, mesas público-privadas y FinCEN-UIF. La Policía identifica operadores; finanzas traza y corta recursos, desmantelando redes impunes.

Desde la SHCP y la ASF ya no se se pueden ignorar controles internos pues esto sería un grave error, siempre lo he dicho.

Fortalecer controles internos, anticipar riesgos y potenciar la inteligencia compartida no es opcional, es la estrategia ganadora. La prevención y la acción conjunta no solo detienen al crimen; lo derrotan.

Es hora de redoblar esfuerzos. los resultados de 2025 y 2026 lo prueban.

México y EE.UU. tienen el marco; solo que urge más voluntad política para escalarlo, pues fortalecer la prevención e inteligencia compartida derrota al crimen. 2026 lo prueba con el operativo CJNG, la complacencia pierde; y la coordinación gana.