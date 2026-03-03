Piezas en movimiento

Elecciones (Alejandro Rodríguez)

2027 ya empezó. En distintos puntos del mapa político se mueven piezas, se fortalecen estructuras y se afinan narrativas. Mientras algunos estados consolidan modelos económicos que buscan continuidad, en la capital la operación territorial comienza a tomar forma. No es casualidad: cuando el calendario aún marca 2026, la política ya piensa en el siguiente tablero.

QUERÉTARO

Pocas entidades pueden llegar a 2027 con la tranquilidad económica que hoy presume Querétaro. No es discurso: es tendencia sostenida.

La última década consolidó un ecosistema industrial que combina infraestructura, estabilidad institucional y talento técnico especializado. En el primer semestre de 2025, el estado captó cerca de 980 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, con un crecimiento anual superior al 10%. Estados Unidos encabezó la apuesta, seguido de Alemania y Francia, concentrando más del 90% del capital recibido.

La manufactura avanzada sostiene más del 20% del empleo formal; la industria aeronáutica supera los mil 300 millones de dólares acumulados desde 2006; y el auge de centros de datos ha convertido a Querétaro en uno de los nodos tecnológicos más relevantes del país en plena ola de relocalización industrial.

Ese desempeño no es neutro políticamente.

En un mapa nacional pintado de guinda, Querétaro se mantiene como el bastión más estable del PAN. Por eso, la definición rumbo a 2027 tiene implicaciones que trascienden lo local: está en juego la continuidad del modelo que ha permitido atraer inversión estratégica y sostener competitividad.

En ese contexto, el nombre de Agustín Dorantes Lámbarri comienza a ocupar el centro de la conversación interna. Con trayectoria partidista, experiencia administrativa y un triunfo al Senado en una elección competida, Dorantes ha logrado posicionarse como uno de los perfiles con mayor crecimiento dentro del panismo queretano.

Más que una aspiración individual, su perfil representa una narrativa clara: estabilidad política para mantener dinamismo económico.

Porque en 2027, Querétaro no solo elegirá gobernador. Decidirá quién puede sostener el ritmo de un estado que hoy compite en las grandes ligas.

TLALPAN

Esta semana, Gaby Osorio reunió a más de 500 liderazgos territoriales, militantes y estructuras de base de Morena en Tlalpan. No fue un acto de espectáculo político. Fue operación interna. Organización pura.

En el morenismo capitalino ya se comenta que Osorio empieza a ordenar su ruta hacia la reelección. Pero lo hace bajo una lógica distinta: fortaleciendo estructura, reafirmando identidad y cerrando filas. El eje de los encuentros fue formación política y principios. Se retomaron los pilares del obradorismo -no mentir, no robar, no traicionar- como guía de conducta pública en una nueva etapa donde Morena no solo compite: gobierna el país.

El respaldo institucional a la presidenta Claudia Sheinbaum fue explícito. En tiempos donde la unidad es estratégica para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación, el mensaje fue directo: disciplina, cohesión y apoyo desde las bases.

De acuerdo con versiones internas, Osorio insistió en que el movimiento necesita orden, no protagonismos individuales; estructura, no fracturas. Fortalecer al partido es fortalecer a la presidenta. También hubo reconocimiento a la dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde y un llamado a respetar tiempos y reglas internas como parte de la vida partidaria.

No hubo confrontaciones abiertas. Pero el mensaje sí fue político. Más de 500 liderazgos convocados no es un dato menor. Es músculo territorial y capacidad de movilización.

Mientras en otros frentes el ruido interno comienza a sentirse, en Tlalpan el mensaje fue claro: cohesión.

