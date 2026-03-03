Cámara de Diputados (Mario Jasso)

Con la reforma electoral a la vista terminan las especulaciones sobre el supuesto contenido y arranca el debate sobre lo que realmente contiene. Que no haya la tentación de acudir al fast trak y que se permita un debate de altura en el que participen personas con conocimiento de causa.

Cuatro de ellos, Francisco Labastida, Manlio Fabio Beltrones, Diego Fernández y Jorge Alcocer publicaron un mensaje a la opinión pública sumándose al debate tan necesario. Ponen énfasis en cerrarle la puerta a la sobrerrepresentación que adultera la voluntad popular expresada en las urnas.

Quieren que se respete el tope de 300 diputaciones como máximo para un partido o coalición electoral. Ellos coinciden en la necesidad de reducir los ingresos de los partidos, pero con un esquema que no altere la equidad de la competencia. Hay que escuchar todas las voces.

ONU irrelevante

La irrelevancia de los organismos multinacionales es uno de los rasgos diferenciadores del salvaje nuevo mundo. Reaccionan tarde, a medias y ningún actor internacional de peso hace caso a sus resoluciones. Ahí está la ONU por poner un ejemplo irrebatible.

La presidenta Sheinbaum lo dijo, desencantada, con respecto al nuevo conflicto en Medio Oriente “La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser”. La presidenta hizo un llamado a solución pacífica del conflicto y a la autodeterminación de los pueblos. Estamos viviendo, dijo en otra oportunidad, una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza, no puede ser. Tiene que recuperarse el papel de la diplomacia multilateral.

Ya ni siquiera el Consejo de Seguridad, que agrupa a las potencias nucleares. hace su chamba, todo va fuera de los cauces institucionales. Los gorilas de la jungla tienen su propia liga.

Tatiana levanta la mano

La hija del Maquío nació en Sinaloa, pero está lista para pelear por la nominación de Morena para la gubernatura de Nuevo León. Ella misma, Tatiana Clouthier, refrendó sus aspiraciones. “Claro que levantaré la mano, adelantó”. Llegó a ser parte de gabinete de López Obrador, aunque ahora está en una posición francamente discreta como lo es el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Lo importante es que siguió en la jugada y sigue siendo atractiva para la prensa.

A decir de encuestas, Tatiana competiría con Waldo Fernández y el alcalde Andrés Mijes dentro de Morena. Fuera de Morena, en el PRI, el más mencionado es Adrián de la Garza, alcalde de la capital y por el MC, partido en el gobierno estatal, Mariana Rodríguez, esposa de Samuel, sigue siendo muy popular y, claro Luis Donaldo Colosio que, según reveló, tiene su corazón en Sonora.

La semana del 8M

El quehacer informativo entra a la órbita del 8M, Día Internacional de la Mujer. Autoridades, medios y organizaciones de la sociedad civil ya están realizando una reflexión crítica sobre la situación de la mujer en nuestra sociedad y en el mundo. No es una fiesta, es una jornada de lucha, recuerdan año con año los colectivos feministas.

Cada país, incluso cada ciudad tiene una agenda específica, aunque en casi todos lados lo central es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Aquí en la CDMX habrá demandas contra precarización, el despojo y la falta de garantías para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

Este 8M se presenta la Red de Mujeres por la Salud (Remusa) que busca asegurar el cumplimiento del derecho a la salud con perspectiva de género.