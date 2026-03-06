PRI, miedo a la soledad

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Al PRI la soledad no le sienta nada bien. El otrora partidote que espantaba a sus rivales es ahora un párvulo asustadizo, de no creerse. Por eso está buscando quien lo acompañe para no competir solo en las elecciones del 2027. El tricolor, a decir de los expertos, tiene un futuro sombrío.

Alito Moreno, dirigente nacional, ya tocó las puertas del PAN, pero no le abren, alguien desde adentro le gritó que regresara en el 2030. Lo cierto es que al interior del blanquiazul hay mucha gente descontenta por la alianza con el PRI del 2024. También intentó acercarse a Movimiento Ciudadano, pero los naranjas no le perdonan al tricolor que en Nuevo León le hagan la vida de cuadritos al gobernador Samuel García y a su esposa, reina de las redes sociales regias, Mariana Rodríguez,

El problema es que el PRI tiene en Nuevo León un aspirante competitivo, Adrián de la Garza, alcalde de la capital, que es enemigo de los naranjas. De modo que el PRI tendrá que irse solo a su cuarto, a dormir con la luz prendida.

Revisión conjunta

Arranca la semana próxima, de manera formal, la revisión conjunta del T-MEC. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, lo anunciaron ante los medios.

La instrucción es que se tomen medidas para garantizar que los beneficios del Acuerdo Comercial se otorguen principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

Viene una negociación larga y compleja, pero si hay voluntad política nadie se levantará de la mesa hasta llegar a buen puerto.

Gómez fue un obstáculo

Los dirigentes de los partidos que forman, junto con Morena, la coalición gobernante, PT y PVEM, dicen a los reporteros que quieren escucharlos que la comisión encargada de redactar la iniciativa de reforma electoral, nunca los tomó en serio, comenzando por Pablo Gómez, que los trató con desdén.

Y ahora se sorprenden de que no quieran respaldar el resultado. La versión es que presentaron propuestas sobre financiamiento y plurinominales que fueron rechazadas una tras otra, sin mediar razones. En cambio, menudearon errores y contradicciones. Gómez terminó diseñando un camino sinuoso, dicen, y terminó siendo un obstáculos para alcanzar acuerdos

ICE Barbie

Donald Trump decidió pedirle la renuncia a Kristi Noem, secretaria de Seguridad del gobierno de EU. La llamada ICE Barbie puede considerarse un daño colateral de los desastrosos operativos del ICE en Mineápolis, donde los agentes de migración asesinaron a dos civiles americanos ante la mirada atónita de la nación.

Los videos de ambos crímenes se hicieron virales en todo el planeta y el fallido control de daños de Noem, casi una caricatura, tuvo alto costo político para la Casa Blanca. Noem asumió el papel de la más ruda entre los rudos, dispuesta a justificar cualquier exceso. Dicen allá que aspiraba a ser vicepresidenta en la siguiente administración americana.

Todos los demócratas y también muchos republicanos demandaban su salida. La política anti migratoria del segundo gobierno de Trump no cambiará ni un ápice, no hay que hacerse falsas ilusiones. Toma su lugar Markwayne Mullin, senador por Oklahoma, otro integrante del ala ultra del Partido Republicano.

Oaxaca estrena nueva ruta aérea

Vale la pena rescatar una buena noticia. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara señaló que la región turística de Bahías de Huatulco vive un momento de transformación por lo que se requiere de infraestructura y conectividad para detonar todo su potencial.

Para demostrar que el camino se demuestra andando se realizó el vuelo inaugural entre Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Huatulco. Representa un puente que permitirá una mayor conectividad para el intercambio cultural, turístico y de crecimiento económico para ambas entidades.