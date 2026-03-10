Complicada vecindad

Donald Trump Luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el presidente de Estados Unidos llamó a México a intensificar el combate contra los cárteles.

Que complicado ha resultado mantener una vecindad con Trump en los mejores términos, sobre todo porque la personalidad del presidente norteamericano se caracteriza por siempre querer imponer su voluntad.

Las molestias y amenazas que casi siempre manifiesta ante países que no están de acuerdo con sus métodos y decisiones son más que evidentes, como en los casos recientes de España y Reino Unido que se opusieron a permitir que las bases militares que EU tiene en esos países fueran utilizadas en su guerra contra Irán.

En España, EU tiene bases en cuatro lugares, Madrid, Málaga, Salamanca y Sevilla, mientras que en Reino Unido, por su gran extensión, tiene cientos de bases de distinto tipo, siendo la más grande la guarnición de Catterick.

Dentro de las reacciones explosivas y amenazantes por esta negativa, el caso que ilustra esta actitud de Trump es España donde se refirió al presidente Pedro Sánchez como un inconsciente y anunció que EU suspendería todo comercio con España. Veremos si esto se confirma y no cambia de opinión el republicano, cuando no encuentre a precios accesibles los vinos de la Rioja o del Duero, el aceite de oliva o el jamón ibérico.

La personalidad de Trump ha sido estudiada por psicólogos expertos como el doctor John Gartner, psicólogo y profesor de la facultad de medicina de la universidad Johns Hopkins de los EU. El especialista se ha referido a la falta de control de los impulsos del líder de una de las naciones más poderosas del mundo. El “Yo” de Donald Trump, ahora pretende controlar el mundo, porque no tiene lóbulos frontales, afirma rotundamente el doctor Gartney. El lóbulo frontal, según la definición psiquiátrica, es la estructura más grande del cerebro, situada detrás de la frente, esencial para las funciones ejecutivas como la planificación, el razonamiento, la toma de decisiones, la personalidad, la atención y el control emocional.

El narcisismo y problemas de personalidad de Trump, son factores con los que la presidenta Sheinbaum ha tenido que lidiar y lo ha hecho bastante bien, cuidando siempre no caer en su juego. Sus reiteradas intenciones de atacar a los cárteles mexicanos en el territorio con unidades especiales del ejército norteamericano se han alejado ante la negativa del Gobierno de México, que en cambio se ha mostrado abierto a incrementar la colaboración entre los dos países en tareas de inteligencia criminal y demás asesorías valiosas que el gobierno de México recibe de los EU. Esta colaboración hizo posible la reciente captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera “El Mencho.”

Pete Hegseth, secretario de guerra en el gabinete del presidente republicano, en reciente reunión sobre seguridad en el hemisferio latinoamericano, afirmó que acabar con los grupos criminales en los propios países donde operan es una prioridad para el gobierno norteamericano. Los colaboradores de Trump no quitan el dedo del renglón sobre este tema y ya lograron que Ecuador autorizara la entrada de fuerzas de los EU para combatir a los cárteles. La estrategia hemisférica de defensa ante los cárteles y los criminales asociados es una realidad y se consolidará más temprano que tarde.

El caso de México lo perciben en EU como algo diferente, primero por su tamaño y porque el gobierno, a través del secretario de seguridad Omar García Harfuch, ha dado muestras de liderar una estrategia de seguridad y combate a los cárteles efectiva, manteniendo una coordinación muy estrecha con las áreas correspondientes en EU. Tan es esto así que diversos funcionarios del sector en Norteamérica han elogiado la colaboración de México en el combate a los grupos criminales, empezando por el embajador Ronald D. Johnson, quien se reúne con frecuencia en Palacio Nacional con la doctora Sheinbaum y en reiteradas ocasiones ha puesto de manifiesto su reconocimiento a la lucha de México contra ese flagelo.

Independientemente de esto, el presidente Trump menosprecia el trabajo de México, porque no ha cedido ante sus demandas y se sigue refiriendo al país como el epicentro de la violencia en América Latina. Por ello, el fantasma de la intervención de EU en nuestro territorio sigue latente, la intención del presidente, que no acostumbra a que le digan NO, sigue estando en su mente.

@fer_martinezg

fermx99@hotmail.com