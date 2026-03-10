Morena 24/7

Un hombre acomoda una bandera de Morena Un hombre acomoda una bandera de Morena (Cuartoscuro)

En el mes de junio Morena tendrá candidatos para los 17 gobiernos estatales que estarán en disputa en el 2027. Falta poco. Lo primero para los aspirantes, que son legión, es ser considerados para entrar a las encuestas, lo que tiene un alto grado de dificultad.

Lo segundo será pasar el filtro de la FGR que, dicen, verá si algún suspirante anda, o no anda, en malos pasos. Todavía no queda claro qué tan severa será la indagatoria, pero lo que no quieren es tener sustos como aspirantes sin visa. No queda claro la regla del género que en la elección del 2024 fue utilizada de manera por demás caprichosa.

Lo cierto, lo que vale la pena rescatar, es que Morena, que ha ganado las últimas dos elecciones presidenciales por paliza, ya está trabajando 24/7. Incluso comenzaron a circular nombres de operadores en tierra, puro peso pesado como Adán Augusto, Ricardo Monreal, Mario Delgado y otros que todavía tienen que demostrar, como Andy López.

Mientras tanto la oposición no hace ruido, camina de puntitas, para no despertar a sus cuadros, que siguen tumbados en la hamaca.

Conflagración de narrativas

El gobierno de México opera bajo acecho extranjero. Hay amenaza de intervención militar. Puede ocurrir. Es una situación única en décadas, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial la intervención no era un tema de conversación cotidiano como lo es hoy. No se trata de generar pánico, claro está, pero los amagos ahí están y después de los casos de Venezuela e Irán lo cierto es que cualquier cosa puede ocurrir.

Lo que ya estalló es una conflagración de narrativas, que incluye la descripción de México como el epicentro del mal y faltas de respeto inadmisibles. La presidenta Sheinbaum ha pedido cabeza fría y ella misma predica con el ejemplo.

En el complejo problema del narcotráfico todos tienen que hacer su parte y el gobierno de EU no ha hecho la suya, no achica el colosal mercado de consumidores, que es la raíz del problema, ni ha logrado evitar que armerías americanas pertrechen a las bandas criminales. Será, el de las narrativas, un combate largo. Hay que darlo para impedir que la versión falsa de la Casa Blanca se imponga.

Morelos, acuse de recibo

Se tomó su tiempo, pero la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reaccionó a las movilizaciones provocadas por los feminicidios de dos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La mandataria respondió a las protestas, cada vez más destempladas, con la presentación de un Plan de Seguridad Universitario.

Tiene un objetivo muy claro, que las universidades de Morelos sean espacios seguros, libres de violencia y con entornos protegidos para todas y todos los estudiantes que tendrán oportunidad de participar en los Consejos de Estudiantes por la Seguridad en cada plantel de la entidad.

La gobernadora insistió en el mensaje de que los estudiantes universitarios no están solos, ya que el gobierno estatal es su aliado.

Reforma Electoral, rumbo al Plan B

Esta semana comenzará a conocerse el destino final de la reforma electoral. Hoy mismo pasará su primera prueba en comisiones unidas de la Cámara de Diputados. Como el partido en el poder las controla no se espera ningún contratiempo. Seguirá adelante sin quitarle ni una coma.

Como están las cosas la reforma se quedará sin gas en el Pleno y entonces la bancada mayoritaria sacará de la chistera el Plan B. Como ese plan no incluye cambios constitucionales Morena no necesitará de los votos de PVEM ni del PT para aprobarlo.

En lo que no hay vuelta de hoja es que las elecciones saldrán más baratas.