Aureliano, nuevo auditor

Perfil de Aureliano Hernández, nuevo titular de la ASF

Con respecto a la Auditoría Superior de la Federación la nota, en principio, fue que los diputados dejaron fuera de la terna definitiva al titular, David Colmenares, que buscaba la reelección a pesar de que algunos lo veían como emisario del pasado. Colmenares se fue. Se lleva en su portafolio, corre la versión, varios expedientes con información ultra confidencial.

Lo bueno ocurrió horas después cuando los diputados en el Pleno se pronunciaron a favor de Aureliano Hernández que ya es nuevo titular de la ASF. Aureliano ya era parte del organismo y desde que se inscribió al proceso se perfiló como favorito por su cercanía con dos palacios, el Nacional y el de San Lázaro.

El nombramiento es nota de primera plana porque la Auditoría Superior de la Federación tiene una importancia creciente para que el país cuente con un sistema óptimo de rendición de cuentas y de recuperación de dinero público desviado por malos servidores públicos.

Monterrey, sede segura

Hay más gente hablando de los desafíos de seguridad para el inminente Mundial de Futbol, que sobre las posibilidades reales del mermado equipo de Javier Aguirre. Algunos políticos se juegan el todo por el todo en el torneo, como por ejemplo Adrián de la Garza, alcalde Monterrey.

Ayer estuvo por acá y aseguró ante los medios que la capital de Nuevo León es un lugar seguro para la realización del evento. Lo que dicen los regios es que si entrega buenas cuentas, Adrián amarrará la candidatura del PRI para la elección de gobernador en la que podría, se dice en corto, contar con el apoyo del PAN.

Pero si algo sale mal tendrá que archivar sus aspiraciones. Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, otra sede mundialista, también estará a prueba durante la justa futbolera.

Salario digno para maestros

La precarización del trabajo docente en un fenómeno nocivo que tiene que revertirse para que el país pueda alcanzar las ambiciosas metas que se ha planteado en el tema educativo.

De ahí que el maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, haya dicho que los maestros no ganan lo que merecen por su importante función. La demanda es dignificación salarial para todos.

Cepeda Salas, advirtió que la dignificación docente debe trascender el reconocimiento social para convertirse en una realidad económica tangible para los maestros y sus familias. El salario digno será la bandera del sindicato para el próximo mes de mayo.

No es nepotismo

La falta de acuerdos en materia de reforma electoral entre Morena y los partidos que lo acompañan en la coalición oficial, PVEM y PT, recicló el tema de nepotismo que parecía finiquitado, pero no.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, recordó que los estatutos del Verde son diferentes a los de Morena en el tema de nepotismo. Dijo que si su esposa, la senadora Ruth González, se anima a participar, no sería un caso de nepotismo, concepto que en su opinión se ha desvirtuado.

El nepotismo, aclaró, se refiere a casos como darles chamba a los familiares, pero no cuando alguien se somete en las urnas a la voluntad popular, de modo que el tema todavía mueve la patita, no hay que darlo por muerto.

Los datos duros

México logró reducir en 44 por ciento el promedio de homicidios dolosos al día, de septiembre de 2024, cuando dio inicio la presente administración de Claudia Sheinbaum, a febrero de 2026. El promedio de homicidios dolosos en septiembre de 2024 era de 86.9 asesinatos diarios, mientras que, el mes pasado, fue de 48.8. La estrategia funciona. Falta mucho, pero se avanza.