¿A qué le estará apostando la señora Brugada?

Hay casos que no borro de mis pendientes aunque pase tiempo. Entre ellos estaba justo el de la perrita MONI a la que despiadada mujer de la tercera… bueno… casi cuarta edad, endiabladamente le dio muerte en mayo del 2024 aplicando las causales de premeditación, alevosía y ventaja, enterándonos además, en el ínter del juicio, de que no era el primer animalito al que la tal Flor “N” eliminaba y arbitraria e ilegalmente sepultaba tras haberlos dañado con inquina. Debido a ello y a la perseverancia de su tutora por encontrar justicia para la chiquita -ciega y sorda ya por la vejez- apostábamos a que la tipa (juzgada en una Fiscalía cuya titular declaró no hace mucho y a pecho abierto que en la CdMx, a la que sirve, no se to-le-ra-ría el maltrato animal) terminaría, sí o sí, encarcelada, al corresponderle incluso una pena equivalente al tipo serial de su conducta, peeeero, resulta que fue dejada en libertad con el solo castigo tan siniestro como inútil de proceder a la “reparación del daño”, cuando hasta ahora nadie ha podido revivir muertos y menos suprimiéndoles el previo sufrimiento. Al parejo se le sentenció a sostener tratamiento psiquiátrico, tapando el pozo tras el niño ahogado.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Así las cosas contra el maltrato animal en la capital mexicana, me pregunto qué se podría esperar que ocurriera con la responsable principal del infame, violento y crudelísimo NO RESCATE “histórico” de esos mil 95 perros y 39 gatos despojados y posteriormente saqueados de SU Refugio Franciscano el pasado 7 de enero, si fincáramos colectivamente una denuncia fundada y motivada contra la señora Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno impuesta para la CdMx y mismísima persona que orquestó el evento demostrando, para peor, pleno desconocimiento de un manejo semejante que, aparte, incluyó faltas puntuales a toda la normatividad de la materia. Encima, no sé a qué le apuesta la funcionaria al seguir caprichosamente reteniendo a Los Franciscanitos, pues haga lo que haga ya la chifló con EL TEMA, inclusive internacionalmente, y no me parece que lo ignore por más que en su esfera le manejen “otros datos”, como es costumbre en la 4T. ¿Pensará tal vez que quienes hemos estado inmersos en el caso (desde múltiples y diferentes trincheras) nos resignaremos? ¿Le estará apostando al olvido típico de esta época?, pero aunque así fuera, ya quedó en la imaginaria popular como la orquestadora del auténticamente más falso y cruel acto de autoridad contra desvalidos animales no humanos que se haya dado a nivel país y del que seguiremos enterando tanto a los desentendidos como a quienes insisten en defender lo indefendible. Pregunto asimismo por qué sus asesores de imagen no le proponen a doña Clara bajar ya la bandera del abuso y la soberbia para regresar a los lomitos y michis sobrevivientes y dar cuenta por cada muerto, admitiendo así su terrible equivocación. Por otra parte, pregunto igualmente a la Coordinadora General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de referencia, la bien recordada Ana María Lomelí, la razón de estar ignorando olímpicamente todos los llamados respecto al CASO FRANCISCANO, incluso hasta los más virulentos en redes sociales, sosteniendo a su jefa en una realidad ficticia, todavía menos cuando ella bien conoce de qué va este juego de voces comunitarias en los medios de comunicación. Si no es capaz de abogar para que su patrona le baje aunque sea una rayita a su petulancia, reconociendo de inicio todo lo que se inventaron sobre un maltrato inexistente, entonces… tendré que aceptar que hueso mató principios y aquella chica tan cordial y de lucha ya la perdimos. Lástima, porque ignorar esa magna demostración ciudadana de respaldo, apoyo y amor total a Los Franciscanitos, es un desperdicio político. La gente se embarcó cálidamente puliendo y repuliendo, pintando, remozando y mejorando las instalaciones en pronta espera de esos perritos y gatitos revictimizados por el propio Gobierno capitalino, y lo hicieron y siguen haciendo sin cobrar un centavo por su tiempo, incluso aportando materiales y mano de obra con la esperanza de que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) dé por fin su visto bueno para que la titánica labor del ÚNICO, más antiguo, grande y efectivo refugio capitalino para los michis y guaguás más abandonados de la capital mexicana siga operando. Si sucede lo contrario sólo traducirá mala voluntad y discriminación, especialmente si compramos las actuales estancias franciscanas con las que resguardan perros y caballos al servicio del gobierno capitalino. ¡Ah!, y por cierto, eso de que ya hay 100 franciscanitos colocados en adopción en los EE. UU. fue ooootra más de las mentiras de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, que en primera no puede disponer de esas criaturas cual si fueran cosas y en segunda porque sigue vigente y rudo el protocolo para que canutos pasen a EE. UU. por lo del gusano barrenador. Aún así, si se llegara a dar la posibilidad sería el Refugio Franciscano, A. C. quien las implementara. Sus rescates. Sus normas.

