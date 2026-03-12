La reforma tiene cuerda

Reforma Electoral Tres morenistas votaron en contra de la Reforma Electoral

Sobre la reforma electoral todavía no se ha dicho la última palabra. Tiene cuerda para rato. Lo ocurrido hasta ahora podría tomar, en breve, un rumbo distinto. Lo primero, a decir de expertos, es reconocer que la coalición gobernante entró a terapia intensiva. Tendrá que recalcularse, y además hacerlo rápido, porque la elección general intermedia está a tiro de piedra. Hay heridas abiertas y quedaron cuentas pendientes entre Morena, PT y PVEM.

El gobierno tendrá que reclutar operadores políticos que sean interlocutores válidos para todas las fuerzas políticas y que, además, sean leales al Segundo Piso de la 4T. No será sencillo ficharlos.

Hay quien asegura que lo ocurrido ayer en San Lázaro no tenía que haber sucedido. Pasó porque pusieron la carreta delante de los bueyes, lo que invirtió la secuencia lógica de los acontecimientos. En horas tendremos noticias del Plan B de la misma reforma, pero sin cambios constitucionales. Ese plan, puede adelantarse, tendrá una historia diferente.

Andrea sigue en la pelea

La salida de Adán Augusto López de la coordinación del Senado de la República hizo trastabillar a Andrea Chávez, pero no la tumbó. Ella regresó con nuevos bríos a la pelea por la nominación de Morena para la gubernatura de Chihuahua.

Como los tiempos están por cumplirse, ya nadie se guarda nada. Hay que levantar la mano para que ser considerado. Andrea ya lo hizo. Claro que sin Adán Augusto las condiciones cambiaron.

Andrea enfrenta en Chihuahua al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, con quien ha tenido una carrera parejera desde hace meses. Uno de ellos será el nominado y lo que se comenta en la frontera es que hay riesgo de cisma.

Nórdicos en Palacio

México es un destino atractivo para los inversionistas internacionales. El gobierno se esmera en crear las condiciones necesarias para que tomen la decisión de invertir en el país o expandir los negocios que ya tienen.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a una delegación empresarios de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Asistieron un centenar de ejecutivos del más alto nivel de varias de las empresas más poderosas del planeta.

La presidenta Sheinbaum estuvo escoltada por el canciller De la Fuente y el secretario Marcelo Ebrard, entre otros funcionarios. Estando las cosas como están con el vecino del norte, mientras más opciones tengamos de inversión extranjera, mejor.

INE, habrá nota

La sesión extraordinaria del INE podría marcar un precedente importante en la supervisión del Sistema Nacional Electoral.

Circula la versión de que en la mesa del Consejo General estaría la posible remoción de Elizabeth Sánchez González, presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y de Alejandro Palacios Espinosa, presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

Según fuentes internas hay causales de remoción, entre ellas el incumplimiento grave de obligaciones y conductas que afectan la probidad en el ejercicio del cargo. Habrá nota.

Riesgo real de intervención

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dosifica con rigor sus salidas a medios, ya que calcula el efecto de sus palabras. Hijo del general Cárdenas, gobernador de Michoacán, tres veces candidato presidencial, fundador del PRD, Cuauhtémoc alertó sobre la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos. Es un riesgo real.

Cárdenas habló durante un seminario en el Colegio de México. Habló de la reunión en Miami de Trump con sus aliados en América Latina, durante la cual se ubicó a México como el epicentro de la violencia de los carteles.

Los medios han reflejado, dijo Cuauhtémoc, una posición antimexicana muy clara, muy irrespetuosa. El riesgo existe.