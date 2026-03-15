Plan B con tijeras

Plan B Los aliados de Morena le han dado respaldo a la propuesta alternativa a la reforma electoral. (Cuartoscuro)

La reforma electoral, en su modalidad Plan B, tiene buenos augurios. El gobierno hizo varios ajustes relevantes. Por ejemplo, antes de presentar el documento final se sentó a pelotear el borrador con sus aliados y hacerlo con ganas de escucharlos.

No queda claro lo que finalmente llegará al Senado, que será la Cámara de Origen, pero ya hay voces que hablan de una aprobación inminente. Otro gesto eficaz fue el anuncio de que el dinero que se ahorre, que se dice podrían ser más de 3 mil millones de pesos, se destinará a estados y municipios, de modo que gobernadores y alcaldes ya comenzaron a pedir quese apruebe.

Por los erráticos antecedentes que todavía están muy presentes más vale esperar un poco para ver qué trae el Plan B, pero puede adelantarse que adjunto trae unas afiladas tijeras.

Oaxaca, PT vs Morena

Hay señales de que a nivel nacional los partidos de la alianza oficial ya alcanzaron un primer entendimiento, que se reflejará en una relativamente fácil aprobación del Plan B. Pero endiversos estados los demonios que se soltaron por el debate de la reforma electoral siguen haciendo de las suyas, por ejemplo, en Oaxaca, donde incluso se colocaron mantas conacusaciones de traición, lo que generó agravios que pueden convertirse en fracturas.

Hay, dicen allá, pleitos añejos que se reeditaron por lo que los grupos políticos echaron mano a sus fierros como queriendo pelear. El gobierno estatal anda de capa caída desde la jornada de revocación de mandato y sus adversarios quieren aprovechar el momento de vulnerabilidad.

Acaso será necesaria la presencia de los dirigentes nacionales, Luisa María Alcalde y Alberto Anaya, de Morena y PT respectivamente.

El PRD existe en Michoacán

¿Alguno de ustedes se acuerdo del PRD? Pues resulta que el partido del sol azteca, que a nivel nacional es irrelevante, en Michoacán sigue siendo una opción política importante, que esgobierno en 19 alcaldías y conserva, de los buenos tiempos, una estructura territorial que todavía tiene cuerda.

La nota es que ya tiene lista a su candidata para la gubernatura, Araceli Saucedo Reyes, a quien el propio dirigente estatal del partido, Octavio Ocampo, ya le pidió que aceptara lacandidatura. Araceli respondió diciendo que ella hará lo que el partido le pida, pero que lo primero es organizar a base para poder dar la batalla.

La senadora vota con Morena en la Cámara Alta pero no ha dejado su militancia perredista y quiere que ese partido siga teniendo registro en Michoacán para intentar recuperar el registro nacional.

El futuro comercial

Arranca este lunes de manera formal un proceso clave para el futuro comercial de América del Norte, la revisión del T-MEC. Aunque son tres los países firmantes, la negociación será en principio bilateral, entre México y Estados Unidos. Canadá se incorporará más adelante.

Por parte de México el equipo negociador está encabezado por Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que tiene experiencia y ha logrado establecer un diálogo fluido con lacomunidad empresarial de nuestro país, pero también con el equipo negociador de EU, comenzando por Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos.

Uno de los temas claves, que pueden hacer más competitivo el tratado, es darles seguridad a las cadenas de suministro y, claro, el tema de los aranceles en productos estratégicos para la industria como el acero.

Los persas

La organización tripartita del Mundial de Futbol ya era un galimatías y las ocurrencias de Donald Trump lo complican todo. La nota es que la selección de Irán, que debe jugar en EU,ya pidió disputar todos sus partidos en México ante la falta de garantías. Trump mismo dijo que pueden estar en peligro de muerte, La versión es que los persas no piden mucho,podrían jugar en el estadio de los Xolos en Tijuana. Irán ganó su lugar en las canchas y no es justo, dicen, que no los dejen competir.