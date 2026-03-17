Mucho abuso, dijo el rey

Relaciones España-México Felipe VI junto al embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, visitó este lunes la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (José Jiménez Casa de S.M. el Rey/EFE)

A México y España les conviene por igual tener una relación respetuosa y fluida en todos los ámbitos. Para fortuna de ambos gobiernos los pueblos de los dos países han seguido con su conexión fraterna más allá de los jaloneos en las alturas.

El rey Felipe VI aseguró ayer en Madrid que hubo “mucho abuso” en la conquista de América. No es la disculpa que demanda el gobierno de México desde la anterior administración, pero Felipe le entró al tema y se explayó.

Dijo que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, “obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”, aunque indicó que todo debe ponerse en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”. Lo dicho, no es una disculpa, pero puede ser el arranque de una reflexión bilateral constructiva.

Propuesta de Lomas de Sotelo

Para que la estrategia de seguridad para Sinaloa siga dando frutos es necesario reforzar la coordinación entre las fuerzas federales y las estatales, en el marco de la guerra civil entre Chapitos y Mayos y la presencia masiva de soldados y marinos en la entidad.

En este contexto, se realizó un nuevo cambio en la secretaría de Seguridad Pública del Estado. El nuevo titular es Sinuhé Téllez López. El propio gobierno estatal informó que Sinuhé es una propuesta del general Ricardo Trevilla, titular de Defensa.

“Tengo la confianza que, con la cooperación de todos, de las instituciones de seguridad, vamos a salir adelante para lograr un estado más seguro y próspero, de la mano con la estrategia de seguridad y paz del gobierno federal”, dijo Sinuhé que es un general brigadier con más de tres décadas de experiencia. Un cuadro de lujo para un reto extraordinario.

Acapulco, Costera bloqueada

Bandas criminales de Acapulco se ensañan con los conductores de taxis, autobuses y combis. Los que por alguna razón se resisten a la extorsión se atienen a las consecuencias, que en algunos casos son letales. Ayer la avenida Costera, la principal del puerto, estuvo cerrada varias horas por taxistas que exigían justicia por el asesinato de dos de sus compañeros. Lo que dicen allá es que los extorsionadoras no se esconden, actúan a la vista de todos, pero con impunidad inadmisible.

Autoridades estatales y municipales tienen que hacer su parte. Es complicado entender por qué no se puede ofrecer a visitantes y turistas un servicio de transporte seguro en el que nadie arriesgue la vida, que el problema continúe a pesar de todo, genera múltiples suspicacias.

Vienen para Acapulco dos semanas cruciales. Las vacaciones de Semana Santa y la realización del Tianguis Turístico, evento central de la industria de viajes. Acapulco tiene que estar blindado para evitar que la violencia sea la nota, en lugar de la derrama de divisas de los visitantes y los proyectos turísticos.

Cabeza fría en el T- MEC

México emprende la renegociación del T-MEC con determinación, pero con cabeza fría y dos directrices centrales, que el tratado permanezca y que entre los países firmantes se eliminen los aranceles, lo estableció así el secretario Marcelo Ebrard.

Esta conducta, la de la cabeza fría, ha sido clave en la relación del gobierno del segundo piso de la 4T con la Casa Blanca para desactivar las provocaciones sistemáticas de Donald Trump. La presidenta Sheinbaum había dicho antes que podría haber un encuentro con Trump para tratar el tema del acuerdo comercial, pero están esperando el mejor momento.

En términos generales hay confianza en que la negociación avance, el acuerdo es una buena herramienta y sus defensores más entusiastas son los empresarios americanos, pero con Trump nunca se sabe.