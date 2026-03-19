No me extraña que siendo así…Los Franciscanitos sigan secuentrados

Los franciscanitos Especial

Maldito aquel por el que un animal tiemble

de miedo, llore de dolor o pierda la vida.

En algún momento el karma se lo cobrará.

Pensamiento popular

La semana pasada se sumó a las diversas denuncias que vía redes sociales abundaron sobre el mal estado, condición y/o muerte entre los animales de los zoológicos capitalinos, EL CASO de un LEÓN AFRICANO ubicado en el Parque del Pueblo de Nezahualcóyotl, Estado de México. La indignación pública surgió tras que un visitante tomara video mientras el felino se arqueaba y vomitaba montón de parásitos vivitos y coleando, situación que por obviedad se volvió viral tan pronto se subió a redes y razón por la que, entonces sí, de inmediato brincaron las autoridades supuestamente responsables de que aquello no hubiera sucedido, pronunciándose casi al unísono. Primero un tal Adolfo Cerqueda Rebollo (“politólogo instructor de zumba y bailarín profesional”), que como presidente municipal de la zona tiene a cargo ese dizque zoológico y, posteriormente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, asegurando ambas instancias que el animal ya estaba siendo atendido a causa de una “infección estomacal” para la que… apenitas conocerse del caso, fíjenseme bien… estaba recibiendo tratamiento médico. Por su parte, la ProFePA citó además que estarían informando los avances del caso “en breve”, pero realmente no sé qué alcance tenga eso de la brevedad para la dependencia, ya que hasta el momento de escribir el presente texto no he visto publicado lo correspondiente pese a que archirecontraafirmaron que los “especialistas”, tanto de la entidad federal como los de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) -nunca en manos más descalificadas y miren que ha tenido cada improvisado a la cabeza- se habían movilizado inmediatamente para apoyar a sus colegas del “zoológico” cuestionado, pero no de ahora sino… por lo menos en lo que a mi compete desde el año 2000, tanto por sus carencias como por falta de atención rigurosa a las especies, incapacidad de sus directivos y personal en general y ya no digamos por lo deprimente y descuidado pero reducido de sus instalaciones (arquetipo de lo que justo no se debe hacer) y de la ausencia casi absoluta de bienestar y trato digno y respetuoso a la fauna ahí hospedada. Es una instalación que sin miramiento alguno amerita ser clausurada, claro, previa reubicación de sus víctimas, siempre a expensas del amiguito que para su atención seleccione el presidente municipal en turno, de entre sus cuates “a los que les gustan los animalitos”, sin entender… en-ten-der… EL COMPROMISO de tal posición que mínimamente debe proveer a la fauna nutrición e hidratación adecuadas y, sin discusión, un estricto calendario de medicina preventiva incluidos exámenes de laboratorio aleatorios entre los grupos, manadas, prides, tropas y demás, para evitar llegar a estas dramáticas circunstancias. Dado lo anterior, conmino de nueva cuenta a Gustavo Ampugnani, Director General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la ProFePA, a cargo de este TEMA, a que retome el programa de verificación (administrativa, de bienestar y trato digno y respetuoso, así como de instalaciones) a los zoológicos, PIMVS, UMAs o como se denominen todos aquellos lugares que resguardan fauna silvestre. Es alguien de quien se espera que con o sin recursos suficientes solucione o de menos encamine este vericueto, tal como lo exigió en todo tema ambiental durante sus épocas como duro activista. Y es que resulta increíble la cantidad de quejas ciudadanas al respecto y que no proceda algo drástico, quizás… ¿esperando o rogando por su olvido a los tres días?, como no sucederá con…

Los Franciscanitos que Clara Brugada, Jefa de gobierno de CdMx, se niega capricho$amente a devolver a su histórico hogar y que se le siguen muriendo al mantenerlos en instalaciones improvisadas. Bástele saber a la funcionaria cómo estuvo el frío y la filtración de agua que este lluvioso lunes se dejó caer al exterior e interior del albergue del Ajusco, sin que sepamos qué causaron tales fenómenos en los perritos que, insisto, sí o sí, DEBE regresar. Si hay culpables de maltrato, ¡acábense a los responsables!; ¡Métanlos a la cárcel!; ¡degüéllenlos! o lo que se les antoje a base de sus mentiras, engaños y fantasías, pero regrésenlos. Su terquedad de robarlos… la única y verdadera razón de retener a esas criaturas… es para que el Refugio Franciscano pierda su vocación y con ello el derecho a permanecer en EL TERRENO que por voluntad última y expresa de su propietario fue y es exclusivamente para esos animales. La venta y aprovechamiento del millonario recurso, lo sabe la funcionaria y quienes la acompañan en este despojo, fue ilegal, pero aún así, están apurados por la obligación de tener que entregar el predio al mustio nuevo propietario so pena de una multa de varios millones de pesos a la Fundación que lo tenía en encargo, si mal no entendí, y esa y no otra es la verdadera razón de retener a perros y gatos sobre los que, aunque sea tarde, cobraremos su sufrimiento y muerte. ¡Que no se ponga en duda!

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