Unidad en Edomex; y si alguien se queda fuera…

Plan B Los aliados de Morena le han dado respaldo a la propuesta alternativa a la reforma electoral. (Cuartoscuro)

En una etapa muy temprana de camino al proceso electoral 2026-2027, uno de los estados que comenzaron a moverse fue el importantísimo Estado de México. No podemos olvidar que allí la 4T debió hacer 2 rondas antes de ganar la gubernatura.

Así que llamó la atención que comenzaran a sonar algunas alertas de conflicto interno en una elección vital, la intermedia, en un lugar que tiene un profundo simbolismo para Morena para su proyecto social.

En los últimos días de la semana que terminó, las aguas volvieron a su nivel y, dentro del morenismo mexiquense se hizo consenso y se cimentó una premisa que se impondrá de aquí en adelante: Unidad ante todo; quien no vaya por esa ruta, se queda solo.

La SEP en Ayotzinapa

Y Ayotzinapa volvió a ser noticia, pero esta vez por los cien años de su fundación. La Normal Raúl Isidro Burgos tendrá eventos conmemorativos y, se señala, será una oportunidad de reafirmar la pertinencia de la educación dirigida a sectores campesinos.

Sin duda, todos estaremos de acuerdo en que brindar una oportunidad de vida a cientos de jóvenes, hijos de campesinos, es una verdadera muestra de justicia social.

Es también una gran oportunidad para reformular un proyecto social que se plasmó en estas escuelas y empieza por la inclusión de las mujeres en el mismo, así como por una apuesta rigurosa por la calidad académica. Esa también es justicia social.

Voz de las mujeres desde Oaxaca

Por cierto, la Presidenta de la República, desde el 8M, mantuvo constante el mensaje en torno a la equidad de género. Desde Oaxaca que junto a Guerrero y Chiapas conforma el conjunto de entidades con más necesidad de que la equidad se haga palpable, indicó que es “tiempo de mujeres”.

Y Oaxaca será un buen termómetro para ver que el tiempo de mujeres se concrete: la próxima gubernatura será atípica, de sólo 2 años para empatar en 2030 los comicios estatales con los federales.

El gobernador oaxaqueño Salomón Jara señaló que el país “ha tenido siempre el rostro y la voz de las mujeres” reiterando su apoyo “claro, total y sin titubeos”.

Todo está puesto para que Oaxaca sea ejemplo en un par de procesos electorales que serán prácticamente uno detrás de otro.

Y en Guerrero, otra oportunidad

Y, siguiendo con el sur del país, en el caso de Guerrero la oportunidad (que también pasa por lo electoral) es reafirmar que lograr un desarrollo más balanceado entre polos turísticos y el resto de la entidad debe estar en manos de mujeres.

Habría alguna confusión, no muy extendida aún, que haría pensar en que la paridad de género implicaría alternar gobernadora-gobernador-gobernadora. La misma confusión haría suponer que como Evelin Salgado es la mandataria actual, acto seguido toca a un hombre sustituirla.

No es esa la lógica de la paridad que se refleja en decisiones de la Suprema Corte. Los listados de gobernadores en las 32 entidades federativas son escasísimos en presencia femenina a lo largo de la historia. El una y uno no es paridad verdadera.

Nuevo capítulo de la telenovela La Reforma que Viene

Ahora resulta que la insatisfacción se movió del Verde al Partido del Trabajo una vez que el Plan B de Reforma Electoral fue presentado. La reforma, ya enfilada completamente a generar ahorros presupuestales, está levantando suspicacias en la sede nacional de dicho partido.

El próximo miércoles veremos si el PT quiere y puede complicar el proceso legislativo.

En tanto, el Partido Verde Ecologista de México, aunque sabe que deberá caminar con cuidado para insistir en una eventual candidatura de la senadora González (esposa del gobernador de San Luis Potosí), parece mucho más tranquilo.

Es un nuevo capítulo de la Reforma Electoral que ha estado más próxima a un guión de telenovela que a un proyecto de modificación legal.