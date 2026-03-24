¿Por dónde sacar a la oposición del hoyo?

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero exige incluir combate al crimen organizado en la reforma electoral

La apuesta de Jorge Romero, dirigente máximo de Acción Nacional, es que las preferencias ciudadanas definan todas, absolutamente todas las candidaturas blanquiazules de 2027.

Es un viraje de 180 grados en los postulados panistas que estuvieron vigentes desde el nacimiento del partido: primero se debía hacer méritos suficientes que condujeran a la afiliación (el partido te aceptaba) y, en una nueva etapa, contar con el visto bueno de los notables para lograr una candidatura.

El método funcionó para dar cohesión y estabilidad a los postulados del partido dentro de los gobiernos ganados en urnas (al menos hasta Vicente Fox).

La apuesta de Romero es ahora mucho más profunda pues, además del anuncio de abrir las candidaturas a la ciudadanía y utilizar encuestas para elegir a los abanderados en cada contienda, se ha dado a cada suspirante a candidato una instrucción clara y tajante: Traer consigo simpatizantes dispuestos a registrarse como militantes y trabajar desde ahora para comprobar (también vía encuestas) que logran tener presencia en los distritos o territorios en los que pretenden la candidatura.

Agua mala

Cuitas de la oposición: resulta que dos de los escasos estados gobernados por mandatarios no morenistas están al borde de un encontronazo: Guanajuato, gobernado por la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo y Jalisco por Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano.

El tema es que se ha levantado un nuevo proyecto para utilizar el agua de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago en favor del abasto de León.

Sólo que hay un problema: el proyecto plantea represar y conducir agua que corre por territorio guanajuatense hacia la ciudad industrial, lo que disminuirá el flujo del líquido que alcance tierras jaliscienses donde ya se comenzó a construir la infraestructura que pensaba mandarla a Guadalajara, Jalisco

En este contexto, el único con un panorama promisorio es el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, quien aparece como mediador natural entre las dos entidades que se disputan un torrente limitado de agua y deberán, quieran o no, plegarse a las condiciones de diálogo que la Federación establezca.

Agua buena

Para el director de Conagua, atender y arreglar el conflicto Guanajuato-Jalisco sería lograr una seguidilla de éxitos, pues al arranque de semana ha echado a andar, a gran escala y por vez primera, lo establecido por la nueva Ley de Aguas. La tierra elegida para ello es Baja California, gobernada por Marina del Pilar Ávila.

Baja california consta de sólo 5 municipios, territorios extensos con peculiaridades propias en cada caso, así que, seguramente, este gran laboratorio para la nueva ley habrá de deparar algunas sorpresas.

Por lo pronto, una primera entidad ha iniciado la operación de concesiones que buscan evitar la reventa del agua, que el usuario final no pague a nadie, en su caso, que no sea una instancia pública.

Doble hit si se logra, pues implica evitar la comercialización privada de un bien nacional, pero también puede traer consigo el cobro de derechos que antes no llegaban a las arcas públicas.

Mier no vota en Chihuahua

En las filas del oficialismo no todo es miel sobre hojuelas. Por ejemplo, el pronunciamiento de Ignacio Mier, coordinador de la fracción de Morena, a favor de Andrea Chávez para la candidatura de Chihuahua, no cayó bien en el competidor interno, el alcalde de Juárez Cruz Pérez Cuéllar, a quien le pareció impropio que un senador que representa a todos los morenitas se pronuncie por una candidata en particular.

En cualquier caso, sentenció el alcalde, Mier no vota en Chihuahua y tiene toda la confianza en los chihuahuenses, asegura, para que verse ungido con la candidatura.

Canciller a toda máquina

Y sobre funcionarios con estrellitas en la frente, hay que mencionar la intensa actividad del canciller Juan Ramon de la Fuente en la Reunión de la CELAC-África; allí revisó convenios bilaterales con Guatemala, Chile, Venezuela y Uruguay, además de que hizo lo propio con algunos países de África como Burundi.

Su actividad desmiente el rumor de que dejaría pronto la Cancillería.... ¿Quizás es rumor que equivale a es fuego amigo?

Aeropuerto sin movilidad

Hay pocas veces que los usuarios de un servicio logran un consenso tan claro: sí, el servicio de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es tan malo y abusivo que costaría mucho trabajo encontrar a un viajero que lo defienda decididamente.

Los usuarios se ven sometido a la venta maliciosa de un boleto de taxi, cuando no hay vehículos disponibles que salgan en la siguiente media hora. ¿El precio? Completamente irracional para una época en la que, para todo, se alega que la competencia conduce a un mejor servicio.

Y siendo así, que todos estamos de acuerdo en este punto, ¿no es mejor encaminarnos ya hacia una solución del problema y no dejar pasar tiempo que sólo lo agravará?