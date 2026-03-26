La colonización algorítmica del mundo de la vida

Redes Sociales

El reciente fallo que sanciona a Meta Platforms y a Google -por su papel en la generación de dinámicas adictivas en las plataformas digitales- debe leerse como un síntoma histórico de mayor profundidad. Se trata de un punto de inflexión en la comprensión de la relación entre tecnología, subjetividad y poder. Estamos frente a una mutación cualitativa de la industria cultural, cuya expansión ya no se limita a la producción simbólica, sino que interviene directamente en la arquitectura de la atención y en la temporalidad misma de la experiencia.

Desde la perspectiva de Jürgen Habermas, la modernidad se estructuró sobre la tensión entre sistema y mundo de la vida. El primero -regido por la racionalidad instrumental- busca eficiencia, control y reproducción; el segundo -el ámbito de la comunicación, la cultura y la intersubjetividad- constituye el espacio donde se construye el sentido. El problema contemporáneo es que las plataformas digitales han radicalizado la colonización del mundo de la vida: no sólo median la comunicación, sino que la reconfiguran desde su raíz algorítmica, transformando la interacción en datos, la atención en mercancía y la subjetividad en un recurso explotable.

El fallo judicial contra estas corporaciones en los EEUU sugiere que, por primera vez, el derecho comienza a reconocer que el diseño tecnológico no es neutral. La arquitectura de las plataformas -basada en sistemas de recompensa intermitente, notificaciones constantes y personalización algorítmica- ha sido concebida para maximizar la permanencia del usuario. Lo que se sanciona, en el fondo, es una forma de intervención estructural en los procesos cognitivos y afectivos de millones de personas; dicho de otro modo: la adicción es un principio operativo.

Esta constatación se articula con los planteamientos de Manuel Castells en La era de la información, donde describe el surgimiento de una “sociedad red” en la que el poder se ejerce a través del control de los flujos de información. Sin embargo, la situación actual va más allá: se trata tanto de la circulación de información como de la captura sistemática de la atención como condición de posibilidad de esa circulación. La red conecta, captura, modula y redistribuye la experiencia.

Puede afirmarse que las plataformas digitales han devenido en instituciones primarias de socialización. Son, además de canales de comunicación, matrices de sentido. En ellas se sedimentan hábitos, se estabilizan expectativas y se legitiman formas de percepción del mundo. El problema es que esta institucionalización ocurre bajo lógicas corporativas opacas, no sometidas a procesos deliberativos públicos.

En este contexto, la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años adoptada en diversos Estados aparece como una respuesta defensiva frente a un fenómeno que desborda las categorías tradicionales de regulación. El reto se encuentra en proteger a la infancia de contenidos nocivos, y de preservar la posibilidad misma de una subjetividad no completamente colonizada por la lógica algorítmica. La infancia, en este sentido, se convierte en el último territorio donde aún es posible imaginar una formación no mediada por la economía de la atención.

Sin embargo, estas medidas plantean interrogantes de fondo: ¿Hasta qué punto la prohibición no reproduce una lógica paternalista que, paradójicamente, limita la autonomía que pretende proteger?

Desde la Escuela de Frankfurt, se explicaba cómo la industria cultural operaba mediante la estandarización y la pseudoindividualización: ofrecía productos aparentemente diversos que, en realidad, reproducían una misma lógica de dominación. Hoy, esta lógica se ha intensificado exponencialmente. La personalización algorítmica perfecciona la estandarización. Cada usuario recibe un flujo aparentemente único, pero estructurado por los mismos principios de maximización de engagement y monetización de la atención.

La diferencia fundamental radica en el grado de interiorización de esta lógica. Mientras que la industria cultural clásica operaba desde el exterior, la industria cultural digital se inscribe en la cotidianidad más íntima. En este sentido, la sanción económica a estas empresas, aunque significativa, resulta insuficiente si no se acompaña de una transformación estructural en la gobernanza de las plataformas digitales. El problema rebasa lo jurídico en realidad se inscribe en lo ontológico: afecta la manera en que los individuos se relacionan consigo mismos, con los otros y con el mundo.

Lo que está en juego, en última instancia, es la posibilidad de una esfera pública verdaderamente deliberativa. Si la comunicación está mediada por algoritmos que priorizan la polarización, la emocionalidad extrema y la fragmentación, entonces las condiciones de posibilidad de la democracia se ven seriamente comprometidas. La esfera pública se convierte en un espacio de resonancia de estímulos, no de argumentación racional.

La pregunta que emerge es radical: ¿es posible una reapropiación democrática de la infraestructura digital? ¿O estamos frente a una fase avanzada de lo que podría denominarse una “racionalidad algorítmica total”, en la que incluso la crítica es absorbida como contenido? Responder a esta pregunta exige recuperar, pero también radicalizar, la tradición crítica. No basta con denunciar la industria cultural; es necesario repensar las condiciones materiales y simbólicas de la autonomía en la era digital. Ello implica regulación estatal, pero también alfabetización crítica, diseño ético de tecnologías y, sobre todo, la reconstrucción de espacios de interacción no mediados por la lógica del mercado.

La sanción a Meta Platforms y Google abre una fisura en el orden existente. La cuestión es si esa fisura será suficiente para reconfigurar las bases de nuestra convivencia comunicativa, o si será absorbida como un costo más dentro de la economía de la atención. La historia permanece abierta, y la urgencia de la reflexión es ineludible.

Investigador del PUED-UNAM