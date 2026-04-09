De la A a la Z, punta de bandoleros

Con esta infodemia que padecemos a nivel mundial ya no se sabe si creer o no lo que se publica con tanta rapidez y muchas veces alteración en las redes sociales, aunque coincida con algún evento ampliamente difundido y hasta abordado por la comentocracia. Sin embargo, guardo paciencia y busco contrastar lo expuesto en comunicados oficiales o notas y reportajes en medios convencionales y justo fue por lo que hube de aceptar como cierto lo sucedido hace apenas un par de días, cuando por increíble que parezca se reportó el dramático desplome de seis pelícanos en el Municipio de Atoyac, Veracruz, animales que concretamente quedaron muertos sobre una parcela de la comunidad “La Esperanza”, asunto que me deja aterrada porque se acusa contaminación a causa del más reciente derrame petrolero, peeeeero, ¡OJO!, estamos refiriendo aves, incluso migratorias, lo que duplica mi preocupación. Ante ello, cuesta trabajo creer que se siga negando o restringiendo un infortunio de tal tamaño. En fin que…

Refugio Franciscano

En otro asunto, sépase que aunque me he querido destrabar del tema Refugio Franciscano-Franciscanitos para no transmitir obsesión y/o perder la vertical, me está resultando prácticamente imposible partiendo de que cada día sale más porquería sobre el verdadero interés y corrupto manejo de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, ratificándose con ello uno de los dichos mexicanos más populares y axiomáticos: en arca llena hasta el más justo peca, sólo que ahora se dio que el operativo-corrupción fue al revés. De lo civil a lo oficial y de entre esto último penosamente llegando hasta las mas altas esferas del poder capitalino que, insisto, por estar encubriendo a quien realmente permitió la ilícita venta del codiciado predio cuajimalpense es que esta pandilla está gozando de total impunidad, aunado lo anterior a que ningún poder es ya independiente en la CdMx y por lo tanto denunciar todas las arbitrariedades cometidas para el despojo del lugar sería tarea tan titánica como inútil y lo más lamentable de todo, tal como bien me lo comentara ayer mi querida Zuemi Roldán-@soytuVoz0, es que hayan sido Los Franciscanitos quienes con su vida -prematuramente arrebatada, o sobreviviendo a duras penas en los míseros confinamientos donde los mantienen- evidenciaran el mierdero detrás de toda esta porquería en la que terminó siendo la Fundación que Don Antonio creo precisamente para los seres más desamparados como son los ancianos y los perros y gatos sin hogar, TEMA que en NMás-Televisa-Enrique Acevedo, no han dejado de investigar por parte del valiente equipo conformado por @fmonterrosa, @dafnemora148 y @darkdrian-Adrián Tinoco, dando a conocer, antenoche, (enlace: https://x.com/i/status/2041739253118304344 ), incluso con apoyo de familiares Haghenbeck, la tremenda corrupción traducida en millones y millones de pesos (y a saber si también en US dólares porque hasta EE. UU. llegan sus alcances) que ha imperado en la fraudulenta administración de lo que se pretendió como una institución ejemplo de generosidad, honradez y compasión. Es increíble que después de todo lo dado a conocer ese sinvergüenza patronato no esté purgando cárcel, pero aquí seguramente ni la UFI, hoy tan en boca, se meterá… ¿apostamos?... y menos todavía el SAT. Es más, de existir justicia también estaría dando cuentas la mismísima Clara Brugada como titular del ejecutivo local y principal cabeza de este arrebato. Es por todo esto y no por algo más que no regresa a los perros ni gatos que abusiva y cruelmente saqueó. Su bienestar no importa y su supuesto maltrato fue puro cuento para distraer la atención de la ciudadanía pendiente del tema, que tampoco debe creerse que sólo hay 34 muertitos entre los perros. Quizás los 2 gatos que refieren sí, pero por lo tocante a los canutos sus bajas comenzaron tan pronto el violento e improcedente ingreso de la FAH a su hogar (10 de diciembre 2025) donde quedaron contaditos mil 95 lomitos y 39 michis, cuyo respaldo de existencia precisamente son los certificados oficiales de vacunación antirrábica. Para entonces y una vez mezclados estúpidamente, sin respetar manadas ya integradas, la FAH reportó, primero, haber encontrado 897 perros y más tarde dio la cifra de 759 y, en efecto, 39 gatos, números que de inicio coincidieron con los proporcionados por la fiscala Bertha Alcalde, pero que para el 8 de enero cambiaron terminándose por documentar 858 perros asegurados (no decomisados) hoy hace ya 4 largos meses y 2 días. Lo peor es que ahora quieren movilizarlos de nueva cuenta, lo que provocará más desequilibrio en los animales y por lo tanto posibles bajas. Según tales cifras, más o menos estaríamos hablando de 2.57 fallecimientos de FrancisCanitos por día contando ya a los 34 que recién anunció la Secretaria de Salud, otra mujer más metida en el ajo sin necesidad, pero así es esto de arrastrarse por un hueso y… no necesariamente por parte de los perros.

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