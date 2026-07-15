Para UNAM, los dos premios más importantes

UNAM (Pexels)

Gran año para la Universidad Nacional Autónoma de México, los dos premios de la más alta relevancia en el mundo hispano, el Cervantes y el Princesa de Girona han reconocido a eminentes miembros de su comunidad. Las humanidades a través del escritor Gonzalo Celorio y un muy joven astrofísico, José Eduardo Méndez en el área de ciencias.

El rector Leonardo Lomelí debe estar de plácemes, sabe bien que estos representantes de lo que hace la UNAM hablarán siempre de lo que significó en sus vidas la universidad pública.

La Universidad Nacional es la institución educativa más importante del país y lo demuestra nuevamente. La actividad docente, de investigación y difusión de la cultura transforma vidas.

Esto es reconocido en el mundo. Una vez más, el Goya resuena por el bien de México.

Caso criminal cerrado en Puebla

Una pesadilla no dejaba tranquilos a los poblanos. Durante meses, un sujeto disparó a motociclistas y automovilistas con un rifle. La instrucción directa del gobernador Armenta: atrapar a ese sicópata. Y esto se lo logró con el apoyo de las autoridades de seguridad del Estado, la Fiscalía estatal y el gobierno federal.

Un empresario farmacéutico, de 65 años fue capturado la madrugada del martes 14 de julio.

Los peritajes de balística determinaron que los disparos ejecutados en la Vía Atlixcáyotl se realizaron con un arma ya asegurada (proyectiles calibre 9 milímetros). Lo sorprendente para las autoridades es que el empresario contaba con 8 licencias vigentes expedidas legalmente por la Sedena para portar dichas armas.

El operativo para su captura no fue pacífico. De acuerdo con reportes policiales, al verse acorralado en su domicilio, el presunto responsable abrió fuego. Al final, fue sometido y el arma de los ataques fue asegurada.

Alcaldes al banquillo de los acusados

Los municipios de Múzquiz, Coahuila; Cuautla, Morelos; Tequila, Jalisco, han recibido menciones en la conferencia mañanera de Palacio Nacional. Han sido referidos como ejemplos de que no habrá impunidad contra quienes se corrompan o, peor aún quienes establezcan alianzas con bandas del crimen organizado.

“El Gobierno de la República no protege a nadie”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina y aseguró que esto se dará independientemente del cargo o la filiación política de las personas involucradas.

El orden de gobierno municipal es el más delgado, el menos firme en el tramado federal, así que este tipo de alocuciones probablemente habrá de repetirse conforme avance el combate a la corrupción gubernamental.

Y la estadística está a favor de Harfuch

La baja de mortalidad está allí; evidentemente se habla de aquella asociada a actividad delictiva y claramente ya es una tendencia a la baja. Esto e mantiene desde el arranque del sexenio y, si bien no ha logrado recuperar las tasas que se tenían antes de que el tema del narcotráfico se tornara tan grave, es un hecho que los datos que ha venido presentando García Harfuch han dejado de apoyarse en comparaciones semitramposas (cotejar periodos arbitrariamente para que se refleje un descenso, por ejemplo).

El máximo jefe policial del país está presentando una línea de tiempo que, inevitablemente, coteja su propia actuación al principio del sexenio contra los logros que él mismo y su equipo de trabajo han tenido en el último mes.

Es ese la medición que debemos exigir en todos los rubros.