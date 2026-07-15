Bonilla: Doctor Honoris Causa en grabaciones encubiertas

I. El hombre que siempre trae la grabadora pegada a la cartera

En la frontera, donde el poder siempre suena a interferencia y las lealtades cambian como el viento del Pacífico, hay personajes que no necesitan escoltas ni operadores: necesitan grabadoras. Jaime Bonilla Valdez pertenece a esa especie rara, casi mitológica, de políticos que no conversan: registran. No confían: almacenan evidencia. No construyen alianzas: las documentan para usarlas después.

La reciente denuncia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila —esa escena digna de tragicomedia tijuanense donde Bonilla le presenta a un supuesto agente del FBI que la graba mientras ella confiesa temores migratorios— no es un episodio aislado ni una ocurrencia improvisada. Es la continuación natural de un hábito que Bonilla ha cultivado desde hace más de dos décadas: grabar a los suyos, grabar a los cercanos, grabar a los que creen que están en confianza.

Porque Bonilla, hay que decirlo con la franqueza que exige la frontera, no habla: registra. No dialoga: documenta. No confía: graba.

Y así ha sido desde que cruzó la línea para ocupar un asiento en el Otay Water District, allá por el año 2000, cuando decidió que la política estadounidense también podía ser un buen escenario para sus habilidades de operador binacional.

II. Otay Water District: la primera temporada de la serie “Bonilla graba a todos”

A finales del año 2000, el Distrito de Agua de Otay —responsable de abastecer a más de 140 mil usuarios en el sur de San Diego— vivió una reconfiguración abrupta. Bonilla llegó financiando su campaña con 90 mil dólares de su bolsillo, desplazó al personal de carrera, colocó a sus aliados y convirtió la institución en una extensión de sus negocios mediáticos.

El conflicto estalló pronto. Y cuando estalla un conflicto en la vida de Bonilla, aparece la grabadora.

Mayo de 2001: el almuerzo de los calamares y el millón de dólares

En un restaurante de mariscos en Chula Vista, Bonilla se reunió con Art M. Gastelum, cabildero angelino y exasesor del alcalde Tom Bradley. Lo que parecía una comida de negocios terminó siendo una escena digna de novela negra: Bonilla llevaba un micrófono oculto, cortesía del FBI, y Gastelum le proponía inflar un contrato de torres de transmisión eléctrica para desviar un millón de dólares “para hacerlo feliz”.

El Los Angeles Times publicó la transcripción el 23 de octubre de 2003. En ella, ambos ríen mientras discuten cómo fraccionar el soborno. Ríen. Como si la corrupción fuera un chiste privado entre viejos conocidos.

Enero–septiembre de 2001: la temporada de espionaje interno

Durante cinco meses, Bonilla grabó decenas de horas de conversaciones con Fred Cárdenas, Tony Inocentes y el propio Gastelum. Llamadas telefónicas, reuniones improvisadas, encuentros en oficinas públicas. Todo con dispositivos encubiertos provistos por el FBI.

El Los Angeles Times reveló la historia el 17 de septiembre de 2003. Bonilla declaró ante la Corte de Distrito de San Diego que actuó bajo indicación de su abogado y con autorización federal. Cárdenas, en cambio, aseguró que fue Bonilla quien exigió inicialmente el soborno. La frontera, como siempre, produce versiones encontradas.

El reconocimiento federal: Bonilla, informante oficial del FBI

En 2003, el Departamento de Justicia y el FBI confirmaron formalmente ante tribunales federales que Bonilla operó como informante secreto en 2001. Le dieron equipo, le dieron instrucciones, le dieron cobertura. El caso se suspendió tras el 11 de septiembre: prioridades nuevas, expedientes viejos.

Las grabaciones de Bonilla fueron enviadas a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles como parte de la Investigación Belmont, un caso de corrupción en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. El FBI tenía los audios donde Gastelum detallaba el esquema de soborno.

III. México: la grabadora cruza la línea junto con él

Quien piense que Bonilla dejó atrás sus hábitos cuando regresó a la política mexicana, desconoce la naturaleza de los hombres que viven de registrar conversaciones.

Diciembre de 2025: la gobernadora y la grabación del miedo

En una oficina privada en Tijuana, Bonilla —según la denuncia pública de la gobernadora— le presentó a un supuesto agente del FBI. La gobernadora habló de su visa, de su temor a una posible extradición, de su disposición a cooperar.

La conversación fue grabada. Y filtrada. Y publicada por Héctor de Mauleón en junio y julio de 2026.

La gobernadora denunció que todo fue un montaje: falsos agentes, falsas advertencias, falsas amenazas. Una trampa. Una operación de venganza política.

El gobierno federal minimizó el escándalo: no había delito, no había información reservada, no había riesgo para la seguridad nacional.

Pero el patrón estaba ahí. El mismo de Otay. El mismo de siempre.

IV. La ironía política: la 4T calla ante el único caso real de intervención extranjera

Y aquí aparece la ironía más grande de esta historia, esa que se pasea por la frontera como un coyote viejo que ya conoce todos los atajos. Mientras la 4T acusa a opositores de “ir a Washington a denunciar al gobierno mexicano”, mientras se habla de soberanía como si fuera una bandera que solo ellos pueden cargar, mientras se repite que México no debe inclinarse ante ningún poder extranjero, el único político mexicano con historial comprobado de colaboración con agencias estadounidenses es Jaime Bonilla.

Sí, el mismo Bonilla que grabó para el FBI. El mismo Bonilla que entregó audios a fiscales federales. El mismo Bonilla que presenta a una gobernadora mexicana ante un supuesto agente estadounidense que la presiona para “cooperar con Estados Unidos”.

Y para completar el cuadro, Bonilla practica una política de doble afiliación ideológica que solo se ve en la frontera y en los manuales de supervivencia política: primero militó en Morena, después se cambió al PT, donde hoy funge como comisionado en Baja California, y mientras tanto, en Estados Unidos, se reafilia al Partido Republicano, el partido de Donald Trump.

Una ideología para cada país, como quien usa dos sombreros según el clima: uno guinda para hablar de justicia social, otro rojo para hablar de mano dura.

Una camiseta para los mítines de la 4T, otra para los registros partidistas en California.

Una narrativa soberanista para el sur, y una narrativa republicana para el norte.

Y para rematar, está el episodio del “orgullosamente PUMA”: Bonilla presumió ser Ingeniero Industrial por la UNAM, pero la UNAM respondió oficialmente que nunca estuvo inscrito ahí.

En la UNAM no estudió. Pero donde sí tiene doctorado honoris causa, es en grabaciones encubiertas.

Si eso no es doble cara, ¿qué es?

Ese Bonilla. El aliado de la 4T. El que no recibe críticas internas. El que opera con métodos que la 4T condena cuando vienen de la oposición.

La ironía es tan grande que no cabe en un discurso oficial. La ironía es monumental. La ironía es frontera pura: esa doble lealtad que se tolera cuando conviene y se denuncia cuando estorba.

Porque en esta historia, la soberanía no se pierde cuando una gobernadora se asusta. La soberanía se pierde cuando un político mexicano decide servir a dos mesas al mismo tiempo… y nadie dice nada.

V. El Republicano de la 4T

Y así, en esta tierra donde la soberanía se grita con el pecho inflado pero se negocia en voz baja, quedó claro quién carga la bandera ajena. No fue la gobernadora, que cayó en la trampa como cae cualquiera que confía en un viejo conocido de la política. Fue Bonilla, el hombre que cruza la línea como quien cruza una calle, que cambia de ideología, como quien cambia de estación de radio, que presume contactos del norte como si fueran estampitas navideñas.

Aquí, donde la palabra “soberanía” se usa para regañar opositores, nadie dijo nada cuando Bonilla se reafiliaba al Partido Republicano, el partido de Trump. Nadie dijo nada cuando Bonilla presentaba a un supuesto agente del FBI para grabar a una gobernadora mexicana. Nadie dijo nada cuando ese falso agente reclamaba que ella “no había cooperado con Estados Unidos”.

No. Aquí nadie dijo nada. Porque en esta frontera, entre los grupos del poder, la doble cara es oficio, y la doble lealtad es costumbre.

Bonilla no necesita micrófonos ocultos para revelar quién es: le basta abrir la boca y ya está hablando en dos idiomas políticos al mismo tiempo.

La soberanía, pues, no se pierde cuando una gobernadora se asusta: se pierde cuando un político mexicano decide servir a dos mesas al mismo tiempo.

Y en esta historia, Jaime Bonilla no es el personaje que fue engañado. Es el personaje que sabe exactamente a quién sirve.