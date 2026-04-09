Gran acción contra fraudes y extorsión

Extorsión

Un gran operativo está en marcha y será anunciado dentro de poco, una vez que la investigación haya dado los resultados esperados. Se trata de un ataque frontal contra el fraude y la extorsión realizados con apoyo de tecnologías de la información.

Este tipo de delitos ha ido escalando paulatinamente hasta pasar de llamadas telefónicas que se hacían desde reclusorios a establecimientos de call centers en diferentes ciudades del país, desde las que se operaban exclusivamente telefonazos para ejecutar extorsiones o fraudes especialmente contra adultos mayores.

Los fraudes también han ido evolucionando hasta generar un modus operandi en el que brokers (intermediarios) del sistema financiero se han visto involucrados en falsos esquemas de inversión que, igual que en los casos previamente citados, terminan despojando de sus ahorros a miles de ciudadanos.

¿Y dónde quedaron las oleadas de petróleo?

Un problema serio, porque vamos a seguir explotando los yacimientos de petróleo, es el daño que esta industria causa al medio ambiente. Allí no hay nada que debatir: hay una afectación a mares y costas. Pero llevar este problema al terreno de las fake news, por más bienintencionado que sea la motivación, no ayuda en nada.

Ya a estas alturas, en una época de circulación masiva de fotos y videos, la ausencia de imágenes de esa enorme contaminación anunciada en una imagen de satélite photoshopeada dejó de surtir efecto.

En Semana Santa, finalmente, lo que se vio fue el uso masivo de esas playas del golfo donde se había anunciado la llegada de oleadas de petróleo.

Flaco favor se le hace a las buenas causas abogando por ellas con las fakes…

Y ya que hablamos bien de Pemex…

Lo visto este miércoles en Palacio Nacional ratifica un triunfo del Instituto Mexicano del Petróleo, un organismo al que se le había quitado peso, desacertadamente, durante el sexenio anterior, pero que vuelve a tener presencia ahora.

Las puertas al fracking terminarán por abrirse en México, pero no bajo las premisas del capitalismo salvaje que afectó a varios países europeos, sino bajo la regulación de un comité de expertos que, a la fecha, se sabe, establecerán condiciones mínimas para estas prácticas.

La condición más llamativa es que los productos químicos asociados a la fractura de suelos para extraer gas deberán ser procesables, es decir, no se podrán abandonar en el suelo una vez cumplida su misión ni deberán llegar a ríos o lagunas.

Estos proyectos implicarán un reto técnico impresionante, pero si se cumplen se estará en vías de lograr la autonomía energética.

Desmonrealización

Para como se ven las aguas al día de hoy, ya está prácticamente descartado un tercer Monreal para gobernar Zacatecas. Morena, por causa de sus aliados verdes, vivió un trago amargo en el tema de heredar puestos entre familiares, y en el escenario interno del partido ya se levantaron voces para que, más allá de ser los ungidos, se respete la premisa antinepotista.

Desde San Lázaro, Ulises Mejía Haro y José Narro Céspedes piden que así sea, y a ellos se unió Verónica Díaz desde el Senado (curul Morena) y, como voz externa, se integró Geovanna Bañuelos (Partido del Trabajo).

¿Habrá comenzado la desmonrealización de Zacatecas?

Arranque fulgurante en SRE

La ratificación del canciller Roberto Velasco estuvo marcada no sólo por la presentación de un decálogo de acciones que guían la política exterior de México.

También por su propuesta de convocar a un grupo de embajadoras y embajadores de carrera en retiro, con diversas perspectivas y amplia trayectoria, para profundizar en el análisis de la situación global, enriquecer la memoria institucional y fortalecer la planeación de largo plazo de la SRE.

Esto pone de manifiesto la visión estratégica con la que trabajará en la promoción y defensa del país. Buen inicio sin duda para Velasco Álvarez.

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