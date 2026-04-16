El abrumador triunfo del Dr. Eber Betanzos en el INAP, la academia de excelencia regresa a la dirección

Eber Betanzos (Instituto Nacional de Ciencias Penales)

El martes pasado, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) vivió un día histórico. Con un respaldo contundente y sin espacio para la duda, el Dr. Eber Omar Betanzos Torres obtuvo un triunfo abrumador al frente de la planilla “Innovación Continua” en la elección para renovar el Consejo Directivo del Instituto para el periodo 2026-2029.Más que una victoria electoral interna, este resultado representa un parteaguas. El INAP, institución clave para la formación de servidores públicos en México, recupera el timón con un líder que combina una trayectoria impecable en la administración pública con un perfil académico de primerísimo nivel. No se trata de un político más, sino de un académico probado, con formación sólida en múltiples disciplinas y una carrera docente e investigadora que lo coloca entre los mejores de su generación.Abogado por la Escuela Libre de Derecho, economista por la UNAM, filósofo, doctor en Derechos Humanos e Historia, con posdoctorado en Gobernanza Pública y una amplia gama de maestrías y especializaciones que abarcan desde Derecho Constitucional hasta Inteligencia Artificial aplicada a la Administración Pública, el Dr. Betanzos encarna el ideal de la multidisciplinariedad que tanto necesita el servicio público mexicano en el siglo XXI.Su experiencia no se limita al aula. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad, ha sido Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Subprocurador de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, Subsecretario de la Función Pública en el Ejecutivo Federal y actualmente como Titular de la Unidad Técnica de la ASF hace una combinación es única, una sólida formación académica + experiencia real en órganos de control y toma de decisiones, es precisamente lo que el INAP requiere para elevar su nivel.Con el Dr. Eber Betanzos al frente, el Instituto no solo mantendrá su prestigio histórico, sino que lo potenciará. La docencia, la investigación y la educación continua darán un salto cualitativo. La innovación en políticas públicas, la transformación digital, la gobernanza ética y la preparación de cuadros profesionales con visión estratégica serán prioritarios. El nivel subirá, y lo hará de manera sostenida, porque quien llega no es un improvisado ni un operador político coyuntural, es un académico de primer nivel administrativo.México necesita un INAP fuerte, moderno y riguroso. Un instituto capaz de formar a los servidores públicos que el país demanda: técnicos, éticos, innovadores y con profundo sentido de Estado. El triunfo de ayer marca el inicio de esa renovación responsable y profunda.Felicidades al Dr. Eber Betanzos por este respaldo mayoritario. Su liderazgo técnico y académico llega en el momento preciso. El INAP, y con él el servicio público mexicano, ganan con esta decisión.