Jóvenes Construyendo el Mundial

Abren vacantes para trabajar en el Mundial 2026 en México con sueldo de casi 10 mil pesos Conoce cómo postularte para el programa Jóvenes Embajadores del Mundial y ganar casi 10 mil pesos mensuales (Imagen hecha con IA)

El programa Jóvenes Construyendo se ha extendido tanto en el territorio nacional que bien merecería una revisada a las estadísticas que Bienestar ha logrado acumular en el sistema informático que regula las altas y bajas de esta beca para jóvenes de entre 18 y 29 años.

Hasta ahora, por desgracia, no se sabe, por ejemplo, qué porcentaje de jóvenes termina siendo contratado por la empresa que lo acogió como becario.

Por lo pronto y gracias al Mundial de Futbol, el programa se ha reconvertido temporalmente en “Embajadores del Mundial”. El esquema es el mismo, jóvenes que aprenden y trabajan a cambio de un pago que el gobierno (no la empresa) les hace en su tarjeta del bienestar.

Con el mundial, estos jóvenes irán directamente al sector turístico y tendrán un entrenamiento de altos vuelos por la llegada de turistas a la contienda futbolera.

Es un éxito más, sobre todo porque el sector turismo tiene aun un potencial enorme que bien podría tener un futuro laboral para estos muchachos.

Youtubers en la contienda

Se habla que nuevamente, de cara al proceso electoral 2027, influencers están siendo contactados para estimar el costo de sus servicios; se buscaría su apoyo lo mismo para destacar resultados de gobierno que para resaltar campañas preelectorales en Instagram, TikTok, YouTube.

Es un camino riesgoso si lo que se busca es estirar los márgenes de la ley.

Muchas veces el Instituto Nacional Electoral, a través de sus acciones de fiscalización, ha aclarado que estas nuevas formas de comunicar no están exentas de revisiones, que apostar a que esos gastos no podrán ser detectados es injusto en el contexto de la competencia política y, peor aún, puede hacer sentir a la ciudadanía que lo electoral se rige por el cinismo.

No es un escenario deseable.

Nombre que suena

De tiempo atrás se sabía que Citlalli Hernández estaba de paso por la Secretaría de las Mujeres. Entre sus logros en la dependencia, uno (interno) llamó la atenció: eliminar el espacio donde las madres que trabajan en la dependencia podían amamantar a sus hijos y todo porque necesitaba espacio para los varones de informática.

En la Secretaría de las Mujeres se pudo ver alguna vez a una madre alimentando a su niño en un rinconcito de las escaleras.

A diferencia de la eliminación del lactario, que se dio sin problema, todos los demás planes no avanzaron mucho: en mero proyecto quedó aquello de la creación en firme de fiscalías especializadas y, para cuando se apruebe la ley general de feminicidio, Citlalli ya estará midiendo fuerzas de protocandidatos morenistas.

Buena suerte a la ex secretaria y habrá que ver si llegan nuevos y mejores tiempos para la Secretaría.

Por cierto, se escuchó el nombre de Sasil Dora Luz de León Villard, de orígenes chiapanecos, como posible relevo.

Qué difícil es hacer lo correcto si esto involucra lomitos

Hace un año en Tecámac, un poblado estratégico para los planes en el área de influencia del AIFA, diferentes jaurías de perros callejeros comenzaron a vagabundear entre el casco urbano y los terrenos agrícolas cercanos.

Se tornaron cada vez más intolerantes a la presencia humana, salvo la de algunos vecinos que los alimentaban.

Lo que inició como un raro fenómeno, terminó en fatalidad: dos personas murieron a consecuencia de ataques de estos perros. Una agresión muy difundida fue contra una mujer que estaba en un paraje cercano a la caseta de cobro de la autopista México-Pachuca. Diez animales se precipitaron contra la mujer con una ferocidad increíble.

La situación era de clara emergencia y la sobrepoblación de perros callejeros que tendían a formar jaurías se tornó alarmante. Esto implicó el sacrificio de muchos animales (como se hace en cualquier lugar del mundo).

Es seguro que en Tecámac esto se entienda con claridad y que el escándalo sobre “miles de perros asesinados” se haya propagado, antes que nada, en lugares como la Ciudad de México donde el problema de cientos de animales en situación de calle y peligrosos es impensable.