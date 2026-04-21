Se hace camino: Sheinbaum en Barcelona

Sheinbaum en Barcelona (Presidencia)

El 16 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emprendió un viaje hacia Barcelona, una visita que se inscribe en un momento clave en las relaciones bilaterales entre México y España, pero también en un contexto internacional de cooperación y solidaridad. Aunque las relaciones entre ambos países han atravesado momentos complejos, la presidenta Sheinbaum llegó con un enfoque conciliador, reafirmando que no existe crisis diplomática alguna, sino más bien una relación de respeto ycolaboración mutua.Según datos del ICEX España Exportación e Inversiones, México es el principal destino de exportaciones españolas en Latinoamérica, y España, por su parte, es uno de los mayores inversores en territorio mexicano. A pesar de algunos altibajos en los intercambios comerciales, la relación sigue siendo estratégica para ambos países, con un futuro prometedor marcado por la colaboración en áreas como la ciencia, la tecnología y la educación.Durante su estancia en Barcelona, la presidenta participó activamente en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, junto con figuras como el presidente brasileño,LuizInácioLula da Silva, y el presidente español, Pedro Sánchez. Dicha cumbre fungió como plataforma para que México, España y Brasil unieran sus voces en un llamado conjunto, destacando la situación crítica de Cuba debido al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que ha sumido a la isla en una profunda crisis humanitaria. Los tres países pidieron un diálogo sincero y respetuoso en el marco del derecho internacional, con un compromiso claro de incrementar la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento del pueblo cubano.En medio de la diplomacia y los acuerdos, la presidenta Sheinbaum también hizo tiempo para un encuentro personal con la comunidad mexicana en Barcelona, reafirmando su compromiso con los valores de la ciencia y la tecnología. Este fue uno de los momentos más emotivos de su viaje, donde destacó la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de seguir avanzando en el uso de la tecnología para enfrentar los grandes desafíos globales.El momento clave de la gira fue la visita al BarcelonaSupercomputingCenter, donde México y España colaboran en proyectos tecnológicos de punta como la supercomputadora Coatlicue. Este avance posicionaría a México como líder en computación en América Latina y permitiría enfrentar desafíos como desastres naturales y problemas ambientales. El encuentro también fortaleció los lazos políticos y personales entre ambos países. La ministra Diana Morant destacó la colaboración científica como pilar para la democracia y la paz, mientras que Salvador Illa subrayó que la cooperación entre España, Cataluña y México puede tener un impacto relevante en la solución de problemas globales.Con un toque fraterno, Joan Manuel Serrat, quien ha sido amigo de Sheinbaum desde sus días en el gobierno de la Ciudad de México, se unió a la visita. En su característico tono cálido, Serrat expresó: «… es una mujer a la que admiro y respeto profundamente; es una científica, una mujer preparada, una mujer que sabe muy claramente lo que tiene que hacer y esperamos que pueda llevarlo a cabo con la fuerza y la colaboración de todos los mexicanos.»Fue así como el viaje, cargado de diplomacia y simbolismo, culminó con la promesa de una nueva era en las relaciones bilaterales y con la propuesta de México para ser sede de la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027. Y en esa Barcelona abierta al mar y a la historia, quizá resuene un eco compartido entre dos pueblos, aquella vieja certeza: «Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa…».