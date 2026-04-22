Anuies: la educación, un bien público y derecho humano, no una inversión con fines de retorno económico

Luis González, ANUIES El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis González aseveró que la educación es un bien público y derecho humano, no una inversión con fines de retorno económico

Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), hizo un llamado urgente a consolidar un mecanismo de colaboración trilateral que integre la educación a la estrategia económica de la región de América del Norte.

Asimismo, reconoció que en nuestro país se vive una crisis de financiamiento que enfrentan las universidades mexicanas, con un déficit de más de 50 mil millones de pesos.

La educación superior, sostuvo, atraviesa un momento de disrupción marcado por desafíos tecnológicos, éticos e institucionales, por lo que propuso la transición de un modelo universitario corporativo hacia uno social y solidario, fundamentado en la premisa de que, la educación es un bien público y un derecho humano, y no simplemente una inversión con fines de retorno económico.

En el marco de su participación vía remota en un evento organizado por los Colegios e Institutos de Canadá (CICan), con la ponencia: “Retos compartidos. Soluciones compartidas: Hacia un pacto para la educación superior en Norteamérica”, el titular de la ANUIES identificó factores críticos que amenazan la estabilidad institucional, como la polarización política, la disminución de la confianza y la aceleración digital.

Crisis financiera de universidades mexicanas

De manera particular, González Plascencia señaló la crisis de financiamiento que enfrentan las universidades mexicanas, cuyo déficit actual supera los 50 mil millones de pesos.

Por ello, destacó, la ANUIES articuló los desafíos comunes en cuatro pilares fundamentales: una articulación entre las actividades universitarias y las necesidades comunitarias; las desigualdades y asimetrías estructurales a nivel regional; la presión financiera vinculada a la falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas e impacto social; y el declive de la confianza institucional y la crisis de legitimidad.

Asimismo, señaló que la ANUIES propone que la integración de Norteamérica sea total, incluyendo el ámbito educativo para acompañar procesos como la deslocalización cercana (nearshoring) y la alineación de las cadenas de producción.

Entre las acciones clave se propone crear corredores de competencias para alinear el talento regional; el establecimiento de marcos comunes para el reconocimiento de microcredenciales; el impulso a las universidades politécnicas e indígenas para promover la inclusión y el impacto territorial; y el uso de la Inteligencia Artificial y plataformas orientadas a la resolución de problemas ambientales.

La internacionalización, subrayó, debe ser un compromiso ético con el futuro compartido, priorizando la capacidad de compartir sobre los impulsos de competencia, ya que “las universidades deben ser pilares de cohesión social, estabilidad y paz”.

Desde la perspectiva canadiense, se subrayó que las instituciones de educación superior —en particular colegios comunitarios, politécnicos e institutos indígenas— son vistos como pilares de estabilidad frente a la incertidumbre económica y la ansiedad que sienten las familias respecto al futuro, por lo que se hizo un llamado a romper la “territorialidad institucional” y colaborar de formas audaces para enfrentar desafíos.

A su vez, el sector de los community colleges en Estados Unidos destacó la necesidad de navegar un entorno de fuerte polarización política con disciplina y claridad. A pesar del escrutinio gubernamental, se reafirmó la misión histórica de estas instituciones como motores de inclusión que mantienen unido al tejido social del país.

Los líderes académicos coincidieron en que el futuro de la región depende de la capacidad de compartir conocimiento y recursos, priorizando el compromiso ético sobre los impulsos de competencia.