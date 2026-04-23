Regresar a los clásicos

La democracia no se sostiene sola. Necesita ciudadanía capaz de entender de dónde vienen sus reglas, para qué sirven y en qué condiciones pueden cambiarse. Por eso importa volver a los textos que ayudaron a pensar la libertad, la igualdad, el poder y la vida en común. Esa fue la motivación del Instituto Electoral de la Ciudad de México para editar una colección de textos clásicos, dirigida principalmente a las juventudes.

La serie Clásicos de Política y Democracia parte de una premisa sencilla: acercar a las juventudes y a la ciudadanía textos que siguen siendo útiles para entender el presente. ¿Qué hace legítimo al poder? ¿Qué límites debe tener? ¿Quiénes forman parte de la comunidad política? ¿Qué derechos deben protegerse y qué deberes sostienen la vida en común?

El primer tomo, Derechos y libertades de las mujeres, entra por donde muchas democracias prefieren no mirar: sus exclusiones. Aristófanes, Harriet Taylor Mill, John Stuart Mill, Alexandre Dumas, hijo, y Rosa Luxemburg muestran, desde épocas y registros distintos, que la historia de la democracia también es la historia de quienes han sido expulsadas de la vida pública o admitidas demasiado tarde. Leer ese volumen hoy es una forma de recordar que ningún régimen puede llamarse democrático mientras reserve derechos para unos y cargas para otras.

El segundo tomo, Sobre el contrato social y la democracia moderna, toca un nervio sensible. Locke, Rousseau, Bentham, Tocqueville, Proudhon y Mill obligan a discutir consentimiento, representación, vigilancia, propiedad y libertad. No ofrecen respuestas cómodas: varias de sus ideas siguen siendo indispensables y varias de sus exclusiones son inaceptables desde cualquier criterio contemporáneo. Esa tensión es precisamente su utilidad. Permiten entender el origen de nuestras reglas y, al mismo tiempo, advertir sus límites.

El tercer tomo, Vida en comunidad, desplaza la discusión hacia un terreno que hoy suele perderse entre el individualismo y la desconfianza. Aristóteles, Cicerón, Maquiavelo, Hobbes y Thoreau recuerdan que la democracia no se agota en elecciones ni en procedimientos. También depende de convivencia, responsabilidad, leyes, conflicto y cuidado del espacio común. En una ciudad tan compleja, desigual y plural como la nuestra, esta discusión no es abstracta. Se siente en la calle, en la escuela, en el barrio, en la forma en que tratamos lo público y en la disposición real para aceptar reglas compartidas.

El acceso desigual al conocimiento político también es una forma de desigualdad democrática. Mientras los materiales de cultura cívica sigan confinados a bibliotecas especializadas o colecciones de difícil acceso, la brecha entre quienes pueden argumentar y quienes solo pueden escuchar se reproduce. Que estos tres tomos formen parte de la Biblioteca Electrónica del IECM responde a esa lógica: llevarlos al entorno digital es una decisión sobre quién tiene derecho a las herramientas del debate público.​​​​​​​​​​​​​​​​

Hay quien supone que leer clásicos en tiempos de redes sociales, individualismo y polarización es perder el tiempo. Es el argumento contrario el que no se sostiene: discutir libertad sin saber de dónde viene, reclamar igualdad sin revisar a quienes se ha dejado fuera, hablar de comunidad sin asumir los deberes que la hacen posible. Eso sí es insostenible.

Estos tres tomos nos pueden ayudar a formular mejor las preguntas sobre democracia, libertades, derechos y comunidad. También nos invitan a revisitar sus respuestas, reformularlas y hacerlas nuestras.

La colección completa puede consultarse en la Biblioteca Electrónica del IECM: https://aplicaciones2.iecm.mx/biblioteca-electronica/pub/

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