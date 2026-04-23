¿Hasta ahora es que se dan cuenta?

Estamos en plena cuenta regresiva para que Los Franciscanitos retornen a su legítimo hogar del que nunca debieron ser despojados y menos expulsados de forma tan violenta como ilegal. Quedan apenas unos días para que el gobierno que encabeza @ClaraBrugadaM cumpla con el compromiso conjunto, público y publicado de su vuelta. Cualquier argumentación en contra, máxime tras de que más de mil ciudadanos se volcaron a remozar las instalaciones de su refugio aportando mano de obra, materiales y hasta la comida que los recibirá, será tomada como una provocación que no será fácil desenredar y nos iremos con todo. ¿Me estás leyendo inútil?…

Refugio Franciscano (Cuartoscuro)

Por cierto, no hay que ser adivino para deducir que quienes promovieron y patrocinaron la “manifestación” de ayer en el caótico cruce de las avenidas Reforma e Insurgentes, exigiendo el no retorno de los perritos y gatitos al Refugio Franciscano, A. C., fueron las mismas personas que mal administran la opulenta Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, toda vez que para la floreciente y realmente desconocida organización que supuestamente organizó el bloqueo sería imposible contar con tamaños recursos para, entre otros haberes, alquilar los tractocamiones que estacionaron para impedir el tránsito de vehículos al ser apenas unas cuantas las provocadoras, entre ellas, reconocidas adictas a la Fundación referida. De estar equivocada agradeceré nos beneficien con un curso intensivo y gratuito de finanzas, aunque bien se conocen, me consta, las triangulaciones de recursos que practica la FAH, que en uno más de sus mentirosos comunicados se deslindó del movimiento. ¡De no creerse!. Y ya en otro tema…

Se recordará que la semana pasada me comprometí a seguir hoy con el asunto de los Hipopótamos Escobar, peeeero, debo saltarme tan complejo tema para dar prioridad al provocado por la descocada y soberbia senadora morenista Mariela Gutiérrez, al observar la gran indignación nacional causada ante la matanza de 14,023 perros (sin contar los gatos y gatitos que también habrán sido eliminados) que cínicamente admitió haber eliminado mientras se desempeñaba, hasta en tres ocasiones (o sea durante 6 años y no 5 como equivocadamente aseguré) como presidenta municipal de Tecámac, EdoMex, alegando haberse apegado a la legislación… ¿cuál?... que hasta metió en un vericueto de ignorancia a la mismísima PresidentA Sheinbaum que la defendió, creyéndole, y a la Norma Oficial Mexicana 033 que para nada dispone matanzas, sino que únicamente determina y describe hasta gráficamente los métodos dizque humanitarios para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. En el particular caso de perros y gatos, las legislaciones en general determinan que siempre y cuando se trate de una emergencia o de que la criatura en cuestión haya sido desahuciada por médico veterinario en pleno uso de sus facultades, pero aún así, suponiendo más no concediéndole que pueda justificarse al haber equivocado la denominación de la endiablada NOM que pudo respaldarla (al menos en un periodo y ¡ojo con ello!), doña ínfulas no podrá y quizás incluso ni tendrá que acreditar los dictámenes profesionales por cada uno de los animales vilmente asesinados, pero sí mostrar las facturas de los productos e insumos que debió adquirir para el procedimiento, a fin de demostrar que se les aplicó muerte sin dolor ni sufrimiento y por parte de quien. Respecto a eso de que “no tendría”… me amplío aprovechando la acotación para exigir al Congreso su inmediata intervención para actualizar y armonizar la Ley Federal de Sanidad Animal, toda vez que en su artículo 23 refiere todavía el termino “sacrificio” y concretamente no obliga contar con el dictamen citado, sino que lo indica “de ser posible”. ¡Caramba!, lo que hace una estúpida frase acomodada a modo, pero aún así de discutible, la eutanasia en animales no aptos para el consumo humano sólo estaría justificada, que lamentablemente no sancionada, si su bienestar está comprometido por el sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física (incompatible con una vida plena, agrego) o trastornos seniles y por lo tanto no es ni será factible aceptarle a la Cruella de Vil mexiquense que cada uno de los 6.40 perros muertos por día haya recaído en alguno de tales supuestos o en casos de agresión y por lo tanto cuentas tendrá que dar, debiendo para ello serle retirado el fuero… sueños guajiros, sí, pero pese a la imposibilidad ha de entenderse que esas matanzas no son excepción y sí regla en todos y cada uno de los municipios del país, posiblemente siendo el EdoMex donde más animales se sumen, no omitiendo que en los lugares más alejados y pobres, dominados para peor por usos y costumbres, esas muertes se dan bajo métodos indescriptiblemente crueles. Es tiempo, entonces, de que se impongan políticas públicas no complacientes; de que se prohíba en todo el país la comercialización de perros y gatos y que al igual se impida su reproducción, así se crucifiquen los “criadores responsables” en el Zócalo. Ello, al menos hasta que no haya un solo lomito o michi en situación de calle. De otra forma… todos seremos Mariela. Que conste…

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