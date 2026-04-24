El compliance legal en México, del trámite a una herramienta estratégica

Compliance legal

En un país en donde nos alineamos al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que se encuentra en plena evaluación mutua en abril de 2026, el compliance legal ya no es una cuestión académica, es una realidad de supervivencia empresarial.

El compliance legal, entendido como el conjunto de políticas, procedimientos y controles internos para cumplir con la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), dejó de ser un trámite administrativo para convertirse en la línea de defensa principal del sistema financiero mexicano.

Su propósito está explícito en el artículo 2 de la propia ley, proteger la economía nacional y el sistema financiero frente al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas.

La reforma al Reglamento de la LFPIORPI publicada el 27 de marzo de 2026 no dejó lugar a dudas. Acortó plazos de verificación, fortaleció las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y elevó el estándar del Enfoque Basado en Riesgos (EBR). Quien hoy opere sin un programa robusto de identificación de clientes, monitoreo automatizado de operaciones, conocimiento del beneficiario controlador y capacitación anual, simplemente está operando fuera de la ley.

Las consecuencias son concretas y severas.

• Multas de hasta 5 millones de pesos por operación irregular.

• Clausura temporal o definitiva del negocio.

• Responsabilidad penal personal para directivos y socios.

• Posibles órdenes de la FinCEN estadounidense que, como ocurrió en junio de 2025 con tres instituciones financieras mexicanas, pueden cortar el acceso al dólar y a corresponsalías internacionales.

México, con su densidad de empresas, grandes corredores industriales y fuerte vinculación comercial con Estados Unidos, el impacto es aún más directo. Inmobiliarias, notarios, fintechs, distribuidores de vehículos y cualquier sujeto obligado que maneje flujos relevantes ya no pueden darse el lujo de ver el compliance como un costo. Es una ventaja competitiva que define quién sigue en el mercado y quién desaparece.

Desde mi experiencia de más de tres décadas en fiscalización y contraloría, he visto cómo el tono desde la cima marca la diferencia. Cuando la alta dirección asume el compliance como prioridad estratégica, no solo evita sanciones, genera confianza ante bancos, inversionistas y autoridades, reduce costos a largo plazo y posiciona a la empresa como un actor confiable en un entorno cada vez más exigente.

El compliance legal ya no es una obligación regulatoria. Es la diferencia entre seguir operando con tranquilidad y enfrentar la desaparición de un negocio que, aunque bien estructurado, no supo adaptarse a los estándares internacionales que México hoy lidera y que el mundo entero está evaluando.

El momento de actuar es ahora.