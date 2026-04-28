La rendición de la plaza de Chihuahua

Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua

Alguien que sabe bien de esto, decía hace poco que Maru Campos, al igual que otros gobernadores, está eligiendo con cuidado entre quienes puede sucederle en el Ejecutivo estatal; sin embargo, a diferencia de otros, no para mantener activo un proyecto político, sino para que ese sucesor(a) sea alguien dispuesto a acordar que no se le rasque demasiado a lo hecho por la administración chihuahuense 2021-2027.

Y allí parece que hay más disposición desde la 4T a platicar del tema que en el propio PAN.

Seguramente la entrega de Chihuahua ha resultado mucho más sorprendente de lo que esperábamos, pero, con un tramado que incluye muertes, narco y CIA, ¿quién puede culpar a Maru de sopesar todas las opciones?

No fue atentado

Ha resultado bastante ardua la discusión semántica en torno a si fue atentado, atentado fallido o sencillamente no fue atentado (porque no hubo disparo) lo vivido por Donald Trump. Y eso no deja de ser representativo de lo disruptivo del personaje que, en las buenas y en las malas, sabe sacar provecho de aquellos momentos en los que su persona domina la agenda noticiosa.

Sin duda en otros casos, la idea de aclarar si debe o no llamarse atentado a lo ocurrido es indisociable a lo antipática que resulta, en muchos sentidos, la eventual víctima del mismo. Ha resultado desagradable ver las entrevistas en las que terminó usando el evento prácticamente para clamar voz en cuello que es objeto de persecuciones injustas lo que incluye, dice, la acusación de pedofilia.

Genio y figura, Trump sigue moviendo los hilos en una época en la que la aversión o el apoyo incondicional suelen tener mucho más espacio que el análisis.

Comisiones, ojalá fuese siempre

Los anuncios de este lunes realizados en Presidencia han generado una ola paralela de señalamientos sobre las comisiones que cobran los bancos mexicanos. A la par de alabar el esfuerzo, con poco margen de acción, por contener el precio de los combustibles a mitad de la crisis de Ormuz, esto ha servido para reiterar lo que los analistas mexicanos señalan desde hace tiempo: hay comisiones bancarias en el país que están muy por encima de las del mismo banco en otras naciones.

Así como las comisiones resultaron contener un margen de acción para apoyar la economía, la revisión de las comisiones bancarias en general podría servir también para promover una bancarización más extendida.

Ojalá que esto sirva de punto de partida para un proyecto, permanente y no emergente, de reducción en estas comisiones.

Hablando de comisiones…

Los recientes acuerdos en torno a la comisión de tarjetas de crédito al comprar combustible pueden ser transferidos a otros rubros igualmente sensibles para la ciudadanía. ¿Qué tal el de aseguradoras de gastos médicos?

Desde hace tiempo vienen acumulándose en el Congreso de la Unión una serie de iniciativas tendientes a regular este sector, buscando que haya cada vez más claridad para el ciudadano y evitar que, como pasa en muchos casos, clausulas indescifrables terminen impidiendo una atención que el ciudadano previsor (y que pago sus cuotas mensuales) esperaba recibir.

El diputado coahuilense Jericó Abramo Masso es el último que ha detectado que el tema tiene aristas que el legislativo puede atender, el priista señala que se debe garantizar la portabilidad del seguro médico para preservar la antigüedad, además de que, en el tema de los costos de atención, es importante obligar a los hospitales a hacer públicas sus tarifas actualizadas en todos los servicios.

Suena bien.