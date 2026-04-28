Tren al AIFA: movilidad integrada

Tren Buenavista-AIFA (Presidencia)

El Tren Felipe Ángeles inició operaciones como una nueva columna vertebral del transporte metropolitano. Su recorrido entre Buenavista y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) establece un enlace directo, eficiente y accesible entre la Ciudad de México y una de sus principales terminales aéreas. Desde su concepción, el proyecto se integró plenamente al sistema de movilidad integrada de la capital del País y el Estado de México. Esto implica acceso unificado mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada y conexión inmediata con el Sistema de Transporte Colectivo - Metro, Metrobús y otros servicios de transporte público en Buenavista, que se consolida como un nodo de transferencia de primer orden.

El recorrido hacia el AIFA se realizará en aproximadamente 43 minutos en condiciones óptimas. Los horarios días y horarios de servicio son: de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas; los sábados a las 6:00 a 00:00 horas; en tanto que, los domingos y días festivos es de 7:00 a 00:00 horas. El último tren parte de las terminales a las 23:30 horas, con ajustes en evaluación para atender la dinámica de los vuelos. Durante su etapa promocional, el viaje completo desde Buenavista hasta el AIFA tiene un costo de 45 pesos, lo que lo posiciona como la alternativa más económica para llegar al aeropuerto. Esta tarifa, sumada a la rapidez del trayecto, lo convierte también en la opción más eficiente frente a otras modalidades de transporte. La ruta incluye estaciones como Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan. Este trazo amplía la cobertura ferroviaria hacia comunidades con creciente demanda de conectividad, facilitando el acceso a empleo, servicios y centros urbanos.

En la ceremonia inaugural, realizada en la terminal AIFA-Clara Krause, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló: “El día de hoy podemos decir, como dicen las fuerzas armadas: «Misión cumplida». Cumplimos con el pueblo de México”. En el mismo acto, destacó la reciente adquisición mayoritaria del Tren Suburbano por parte del Estado y lo definió como «un tren del pueblo.»

Dicha adquisición redefinió la lógica de operación del tren, ya que deja de responder únicamente a criterios de rentabilidad y se orienta hacia el interés público. La compra se concretó por 5 mil 999 millones de pesos mediante un esquema de financiamiento a crédito gestionado por Banobras, según su director general Jorge Mendoza Sánchez, a partir de un acuerdo con la empresa española CAF y la mexicana Omnitren, que poseían el 51% de las acciones, mientras que el 49% restante ya pertenecía al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), lo que lo convierte en una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria (EPM). Explicó que esta transacción forma parte de las acciones en materia ferroviaria del Plan México, cuya primera etapa fue la adquisición del Tren Suburbano de 7 estaciones que conecta la Ciudad de México y el Estado de México; la segunda etapa comprende el ramal hacia el AIFA con siete estaciones, y la tercera etapa es el tren AIFA-Pachuca, de seis estaciones.

Con capacidad para transportar a cientos de pasajeros por unidad y una proyección diaria de decenas de miles de usuarios, el Tren Felipe Ángeles se perfila como la forma más rápida y barata de llegar al AIFA. En ese marco, el Sistema de Movilidad Integrada (SMI) trasciende la lógica del traslado para convertirse en una herramienta de equidad urbana. Su diseño impulsa el acceso universal, con gratuidad para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de cinco años, además de esquemas tarifarios ajustados a la condición social de los usuarios. Las unidades modernas, con mejores condiciones de limpieza y espacios definidos, elevarán la experiencia del usuario. A ello se suman sistemas de videovigilancia y monitoreo en tiempo real que refuerzan la seguridad.

Finalmente, el SMI promueve una ciudad más habitable. El impulso a modos no motorizados y la reorganización del tránsito favorecen la recuperación del espacio público y reducen la contaminación.