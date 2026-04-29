China-México, su comercio internacional

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A partir de la Primera Guerra Mundial (La Gran Guerra-1914-1918), EEUU mostro su hegemon1a belica, y posteriormente, en la 2!!. Guerra Mundial {1939-1945), su podedo belico y economico, el cual fue decisivo para veneer al “Eje”, formado por Alemania, Italia y Japon. EEUU encabezo a las potencias aliadas acompanado por Gran Bretana y la Union Sovietica. La contribucion China fue muy importante durante la esta Guerra ya que contuvo a tropas japonesas en su territorio y actuo como ejemplo para otros pa1ses no occidentales.

La transformacion economica de China dio inicio con la proclamacion de la Republica Popular en 1949 y esto llevo al pa1s a ser una de las mayores potencias globales. Este fenomeno economico es lo mas destacado del siglo XX y XXI, ya queen pocas decadas el pa1s paso de ser una econom,a agraria y subdesarrollada a convertirse en una gran potencia. Este pa1s se abrio al comercio internacional, promovio la inversion interna y permitio la inversion extranjera. Las reformas estructurales que China implemento, incluyeron la liberalizacion de mercados y la creacion de zonas economicas especiales, y con ello desarrollaron una poderosa industria manufacturera.

Posteriormente, el pa1s escalo en la cadena de valor global, pasando de ser un simple fabricante de productos de bajo a costo a un Hder en innovacion tecnologica y produccion de bienes de alto valor. Dentro de las poHticas implementadas de “Reforma y Apertura”, se promovio la liberalizacion economica con “Las Cuatro Modernizaciones”, un conjunto de objetivos destinados a revitalizar la econom1a China y modernizar sus sectores calve: agricultura, industria, ciencia y tecnolog1a, y defensa nacional.

El comercio internacional entre China y Mexico es uno de los mas importantes para ambos pa1ses, especialmente en las ultimas decadas. China es el segundo socio comercial de Mexico, y este es muy desigual. Mexico