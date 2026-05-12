Al final, el calendario es el de siempre

Calendario SEP (ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO - @mario_delgado1)

Al final, el calendario oficial, el publicado en el Diario Oficial de la Federación, es el que prevalecerá y cualquier cambio estatal (por calor o por mundial) pasará por el trámite que ha existido desde hace muchos años: la autoridad educativa estatal solicita y justifica la suspensión de clases y la autoridad federal da el permiso. Así se cumple con la ley educativa.

Y, no está de más decirlo, hay que reconocer que hubo empatía tanto en Presidencia como en la SEP luego de que padres de familia como pedagogos comenzaran a ver inconvenientes serios en el primer planteamiento para acortar el calendario.

Es el mejor de los acuerdos para para 24 millones de niños que recuperan un calendario escolar de acuerdo a las necesidades educativas y de las familias.

¿Elección judicial aplazada?

Crecen las voces en diferentes instancias, incluyendo aquellas que tienen fuerte presencia o influencia de la 4T, sobre la necesidad de revisar la elección judicial y, muy probablemente, cambiarla de fecha.

Esta vez es el Senado de la República el que se plantea la necesidad de un periodo extraordinario para este tema. Y la propuesta parece avanzar.

Guerrero, no dejar crecer a las ardillas

Con el centro de poder del Cártel Jalisco Nueva Generación en franca retirada, evitar que otros grupos crezcan y ocupen ese mismo nicho criminal es obligado.

En los últimos días, hay noticias de una actividad poco común de Los Ardillos, un grupo criminal del centro de Guerrero (aquellos mismo que sostenían reuniones de trabajo con autoridades municipales de la capital estatal). El costo humano de su accionar es notable: cientos de familias, indígenas muchas de ellas, que deben abandonar sus hogares y se convertirán en desplazados permanentes. No podrán regresar a sus casas.

Esto puede ser una señal de que hay un reposicionamiento de los criminales en el territorio. No hay que dejar crecer a las ardillas.

Ojo con los héroes

Poco a poco a comenzado a crecer malestar en la Guardia Nacional por la suspensión de pagos que se conocían entre los uniformados como “servicios institucionales” y que, como en todos los casos, se consideraba un ingreso estable, lo fuese o no.

Los Guardias Nacionales son héroes, se ha dicho una y otra vez y es verdad. Es una fuerza capaz de enfrentarse exitosamente con criminales que tiene fuentes inagotables de recursos para armarse y comprar voluntades corruptas. Más allá del detalle administrativo, es importante cuidar a nuestros héroes ý hacerles ver, en todas las formas posibles, que tienen el respaldo de la sociedad.

Junior H y los narcocorridos

El joven Junior H cantaba alegremente al Azul, uno de los narcos más inmorales del país, y eso lo llevó a tener que declarar ante MP después de un concierto en Zapopan, Jalisco, en 2025. Allí escuchó que se le investigaba por apología del delito y que no era un asunto de cantar o no cantar, sino de evitar homenajes a quien ha costado miles y miles de vidas; vidas jóvenes, cercanas a la edad de Junior H (25 años) en la mayoría de los casos.

Algo cambio en este muchacho en los últimos meses, anunció que ya no cantará más narcocorridos y que cuando lo hacía no tenía conciencia del sufrimiento de muchas familias afectadas por los criminales.

Aunque no se ha presentado así, el concurso de gobierno México Canta, muy enfocado a música regional, sí es uno de muchos esfuerzos por ganarle en todos los terrenos al narco. Y lo festejamos, claro que sí.