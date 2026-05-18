Con respuesta desde Palacio

Ningún Gobierno extranjero, ni los corruptos de antes, le van a arrebatar la transformación al pueblo de México: Claudia Sheinbaum desde Yucatán

El fin de semana, dedicado por la Presidenta de la República a las giras en entidades federativas, sirvió de contexto para dar puntualizaciones claras que bien vale la pena resumir aquí:

En primer lugar, tajantemente, el sábado pasado sentenció que ningún deshonesto podrá refugiarse ni en la Cuarta Transformación ni en los gobiernos que emanen de ella. La acción de los deshonestos, detalló, no pueden robar lo que ya se ha conseguido como avances, especialmente en el terreno social.

Y el domingo, en una idea que ya había bordado un día antes, dejó claro que los intereses extranjeros no pueden dictar la agenda nacional.

¿Así o más claro?

Incómodo

A veces pasa, como cuando hay fiesta, que uno de los invitados a la misma siempre arrastra la fama de que resultará incómodo para anfitriones y para los demás asistentes. Y así está resultando el caso de Enrique Inzunza, que con ausencias en el Senado evitó que le cámara alta se convirtiera en una caja de resonancia de su caso.

Pero su sorpresiva salida a escena para decir que ni quiere ni busca la protección de la justicia estadunidense a cambio de información, ha venido precedida, por horas, de la aparición de llamados morenistas a no descartarlo como candidato en 2027.

¿Había necesidad?

Pues el asunto, dejado sobre la mesa como una mera casualidad, ha comenzado a generar el ruido que se evitó con las ausencias al Senado.

Convocatorias contra gobernadoras

Hay de batallas a batallas y la de redes testificó el mal recibimiento a Andy y la candidata ligada a Adán Augusto en Chihuahua… pero que nadie se vaya con la finta: Frente a la sede del gobierno de Maru Campos unas mil personas se manifestaron contra su gobernadora, esto por su papel en la incursión de agentes extranjeros en una investigación en territorio nacional.

Puede que no suene multitudinaria, pero sacar a sus seguidores a la calle, bajo una consigna claramente antimaru, era un paso que los organizadores morenistas querían dar ya y lo lograron. El futuro dirá si esto ira creciendo paulatinamente.

En tanto, el revire lo dio el PAN en un llamado a una concentración contra Marina del Pilar en Baja California y unas decenas apenas lograron reunirse en un territorio donde Acción Nacional rompió el esquema de monopartido del PRI hace ya 37 años.

Nos la van a hacer… malvada CNTE

Ya hay fecha para el inicio de la catástrofe vial y urbana. Luego de que se resolviera lo del calendario escolar, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le ha puesto fecha para que el apocalipsis comience, y es el viernes 5 de junio.

Ese día iniciará la llamada huelga magisteria que, en realidad, estará constituida por bloqueos y tomas de espacios públicos con la intención de que, adicional a lo que ya el Sindicato logró, seccionales disidentes logren prebendas adicionales.

Los mártires seremos los capitalinos, quienes veremos llegar al magisterio chiapaneco, la cabeza de lanza desde hace años, y los profes oaxaqueños que ante la parálisis operativa del gobierno de Salomón Jara han vuelto a crecer como grupo de protesta.

La Sección 9, la capitalina, al parecer no se movilizará tanto, pero eso dará igual. Un infierno se avecina a la Ciudad de México.