Elección judicial… tenemos otro problema

Elección judicial (Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez)

La Consejería Jurídica de la Presidencia ha resuelto el problema de la fecha de la elección judicial en tanto perpetuaba otro, el de las casillas únicas de votación para la revocación de mandato (con clara participación partidista) y para la elección de juzgadores (con prohibición legal expresa a la participación de partidos).

Y sí, suena a que doña Luisa María Alcalde pudo haber resuelto de una vez el asunto pero no sólo pateó el bote, sino que abiertamente abogó por las casillas únicas y, de acuerdo a lo que trascendió, se limitó a señalar que el INE bien podía cuidar a los partidos para que no hicieran nada indebido durante las votaciones.

La primera gran pauta del rediseño electoral debía ser que en 2027 ya no habría elección judicial; esta se realizará, de acuerdo a la propuesta, en 2028. Pero ya sabemos que abrir la posibilidad de que ésta pueda realizarse de manera concurrente con la revocación de mandato es postegar, no resolver el problema de organizar simultáneamente una elección judicial nacional y un mecanismo de participación ciudadana de enorme complejidad política y logística.

Revisión recargada

Desde el momento en que la propuesta fue presentada en la conferencia mañanera presidencial, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, instruyó a distintas áreas técnicas del Instituto para trabajar escenarios preliminares para dimensionar los impactos logísticos y presupuestales.

Dentro del Instituto existe la premisa de que una elección debe ser jurídicamente viable a la vez que operativamente posible. Los funcionarios de casilla, en la lógica de la propuesta de la Consejería Jurídica de Presidencia, deberán quedarse a dos conteos durante una jornada en la que donan su tiempo.

La elección judicial, todo indica, será motivo de más revisiones.

Puebla va

Hay datos que apuntan a que la administración de Alejandro Armenta en Puebla va en el camino correcto.

El modelo de administración en Puebla ha sido consistente, con la línea trazada desde el inicio de su gobierno. Esto quedó claro la semana pasada luego que la Presidenta Sheinbaum reconoció el trabajo de inversión y creación de empleos. Tonalli, una empresa dedicada a la fabricación de paneles solares, primero en Cuautlancingo y luego en San José Chiapa, es ejemplo de ello.

La fábrica requirió una inversión inicial de 325 millones de pesos para su apertura. El proyecto incluye una expansión mediante una inversión adicional de 100 millones de pesos para reubicar la planta a Ciudad Modelo en San José Chiapa, cerca de la zona de AUDI, para consolidar su producción y expansión, lo que impulsa 1,200 empleos.

Con o sin auditorías

Luego de las polémicas generadas, en semanas pasadas, en torno a su invitada madrileña, Alejandra Rojo de la Vega vivió una comparecencia agitada porque, al igual que durante la visita de Díaz Ayuzo, Morena CDMX se dio a la tarea de realizar manifestaciones de repudio.

La alcaldesa se presentó puntual a la cita en el Congreso de la Ciudad y hubo ocasión de responder a cuestionamientos directos de legisladores oficialistas sobre su manejo de la Cuauhtémoc.

Una frase de la alcaldesa estableció su manera de construir un gobierno opositor en este contexto: “no le tenemos miedo a la fiscalización, somos probablemente una de las alcaldías más auditadas del país y seguimos dando la cara, entregando información y trabajando todos los días”