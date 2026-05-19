La democracia frente a la falsificación digital

Columna Invitada: Javier Hernández Hernández

En los últimos días comenzó a circular de manera anónima documentación atribuida a integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo escritos cuya autenticidad fue posteriormente desconocida por las personas señaladas. Más allá del episodio específico, el hecho abre una discusión mucho más profunda y delicada sobre el momento que atraviesa la vida pública mexicana.

La falsificación de una firma siempre es grave. Pero cuando se trata de documentos vinculados con autoridades electorales o instituciones del Estado, el problema deja de ser únicamente jurídico o personal. También se convierte en un asunto de confianza pública.

No se trata sólo de proteger el nombre o la reputación de una persona funcionaria. Lo verdaderamente relevante es evitar que mecanismos de simulación, materiales de origen incierto o contenidos difundidos sin autenticación plena comiencen a normalizarse como instrumentos para producir efectos políticos, mediáticos o institucionales.

La gravedad de estos casos no radica únicamente en el contenido de un documento falso, sino en la intención de dotarlo de apariencia de autenticidad para influir en percepciones públicas, generar sospechas o detonar confrontaciones internas sin que exista necesariamente una validación jurídica previa.

En cualquier democracia, una denuncia legítima debe seguir cauces institucionales claros: presentarse ante las autoridades competentes, sustentarse en pruebas verificables y permitir el debido proceso. Cuando, en cambio, documentos, audios, imágenes o versiones comienzan a circular de forma anónima, fragmentada y selectiva, el debate público entra en una zona particularmente delicada.

El problema adquiere todavía mayor relevancia en un contexto tecnológico completamente distinto al de hace apenas algunos años. Hoy la inteligencia artificial permite clonar voces, alterar imágenes, fabricar documentos y manipular contenidos digitales con niveles de sofisticación que dificultan distinguir con rapidez entre lo auténtico y lo fabricado. Ese fenómeno representa un desafío enorme para las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad en general. Convertir materiales editados, documentos de procedencia incierta o contenidos manipulados en mecanismos automáticos de condena pública puede generar daños irreversibles antes incluso de que las autoridades determinen su autenticidad.

La discusión de fondo, por tanto, no debe limitarse a un caso particular. Lo verdaderamente importante es reflexionar sobre los riesgos democráticos de normalizar dinámicas donde la sospecha sustituya a la prueba, la viralidad desplace a la verificación y las percepciones terminen imponiéndose sobre los procedimientos institucionales.

México se aproxima a procesos electorales y debates públicos particularmente complejos. En ese contexto, la confianza institucional se vuelve un activo estratégico para la estabilidad democrática. Precisamente por ello resulta indispensable actuar con prudencia, responsabilidad pública y rigor técnico antes de amplificar acusaciones cuya autenticidad no haya sido plenamente corroborada.

La respuesta correcta frente a hechos de esta naturaleza no puede ser la especulación ni la descalificación pública anticipada. Debe ser la investigación técnica, la preservación de evidencia digital y el esclarecimiento puntual de los hechos por parte de las autoridades competentes. Las democracias contemporáneas dependen no sólo de elecciones libres, sino también de ecosistemas de información donde la autenticidad, la verificación y la responsabilidad pública sigan teniendo valor. Permitir que la falsificación documental, la manipulación tecnológica o la circulación deliberada de materiales apócrifos erosionen silenciosamente la confianza pública implica abrir una ruta de enorme fragilidad institucional. Por ello, resulta indispensable que las instancias responsables de investigación cibernética y procuración de justicia lleven este tipo de casos hasta sus últimas consecuencias, no únicamente para deslindar responsabilidades individuales, sino para proteger uno de los activos más importantes de cualquier democracia: la confianza ciudadana en sus instituciones.

*Ex secretario de Magistrado Electoral en el Tribunal Electoral de Veracruz

Ex auditor en la Auditoría Superior del Estado de Campeche. Actualmente se desempeña como Secretario Técnico de la Comisión de Justicia y de Puntos Constitucionales del Senado de la República.