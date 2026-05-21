¿Golpeteo parejo a todos los partidos?

Claudia Sheinbaum FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Comienza a escucharse que la zarina antidrogas (que siempre sí vendrá) y el responsable de seguridad nacional de EU, traen un regalo especial al gobierno de Claudia Sheinbaum. Es un trascendido, así que hay que tomárselo con pinzas.

Resulta que las famosas nuevas listas que todos estamos esperando traerían políticos, algunos fuertes, de oposición y no solamente morenistas. El punto es que, de ser cierto, la idea de un narcopartido dejaría de ser un argumento sólido en manos de la oposición.

El golpe sería parejo para todos.

La estrategia equivocada que posiciona a Maru

Un problema ha surgido y ya fue detectado en los cuarteles morenistas. La manifestación contra Maru Campos ha dado el pretexto ideal para que la mandataria de Chihuahua haga un tour de medios y comience a contrarrestar los ataques que recibió luego de la muerte de agentes estadunidenses que operaron en la sierra de ese estado.

El punto es que la manifestación morenista, trompicada por la presencia de Andy y la decisión de hacerla en la Ciudad de Chihuahua (en donde el panismo es férreo), está dando lugar a que Maru (que fotografía bien y se sabe mover ante audiencias nuevas) se coloque en posición de víctima y se declare en “resistencia”.

Algo falló en los cálculos morenistas.

Otro tema desatendido en Zacatecas: la universidad

El rector de la Universidad de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez está atareado tratando de renegociar una deuda impagable con el ISSSTE de Martí Batres. ¡La deuda se incrementa 3 millones de pesos al día por intereses!

El rector está buscando todos los canales de negociación posible y hay un actor que bien podría hacer mucho más: el gobierno estatal. Un gobernador interviniendo en este tema sería relevante, ya que no se trata de un tema meramente administrativo, sino de la capacidad real que tendrá la UAZ para mantener la calidad académica si el escenario de los próximos años es de desangramiento financiero.

Otro dato de un gobierno monrealista ausente.

Ya facturaron a la UABJO en Oaxaca

Otro caso es el oaxaqueño, donde el gobernador Jara habló abiertamente de sentirse satisfecho con el resultado del proceso electoral en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), calificándolo como limpio y sin incidentes. Lo curioso es que la universidad se mantiene sin dar clases a alumnos y eso parece algo que no debería festejarse… bueno, el nuevo rector sí festejó en otro lado, en exclusivo Jardín Boutique.

Farid Acevedo, el nuevo rector, es más conocido en el estado como facturero (aquel gran tema surgido a inicios de la 4T) que por sus logros académicos, así que la plática dominante de la primera reunión con el gobernador no fue sorpresiva: el hoyo financiero que la institución y que Jara se había negado a atender hasta ahora, cuando su ex secretario de Finanzas llegó a la rectoría.

Cosas tristes de la realidad universitaria oaxaqueña.

Apoyo a Américo

En medio de tantos brincos, en Palacio Nacional hay pleno respaldo al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que hay plena coordinación con el gobierno estatal y soltó una frase que definió con claridad su relación con el tamaulipeco: “Está trabajando muy bien el gobernador y tenemos mucha coordinación” y anunció que en breve visitará la entidad.