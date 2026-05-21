Ya me da penita ver a tanta mujer metida en asuntos absolutamente cuestionables…

Vaya descaro el de la senadora morenista Mariela Gutiérrez Escalante, mentirosa e ignorante contumaz, por cuanto sigue tratando de justificar la absurda e inútil matanza de miles de perros y gatos sanos mientras se le pagaba por desempeñarse como presidenta municipal de Tecámac, EdoMex. Que la señora no se confunda ni trate de engañar a la gente aprovechándose de los medios de comunicación oficialistas que la replican, partiendo de que no actuó bajo el amparo de ninguna Norma Oficial Mexicana, menos cuando especialmente hace referencia a la 033-SAG/ZOO porque ese ordenamiento sólo determina los métodos “humanitarios” para la matanza de animales domésticos y silvestres, pero no instruye eliminarlos a la primera de cambio. Ello, sin omitir que además el artículo 23 de la Ley Federal de Sanidad Animal establece que el sacrificio “humanitario” de cualquier animal no destinado al consumo humano sólo procede por el sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles incompatibles con su bienestar y calidad de vida. O sea, que la ahora legisladora mató a placer y todavía desfachatadamente argumenta respaldo sin acreditar do-cu-men-tal-men-te las adquisiciones de los productos para fines eutanásicos y en dado caso las agresiones que dice le fueron reportadas a objeto de retirar al lomito agresor de las calles, y aquí lo peor es que eso mismo y hasta bajo procedimientos más crueles sucede a diario en cada municipio de los 2 mil 478 registrados por el INEGI a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Y sobre esta infamia… todos callados o mirando para otro lado.

Franciscanos

En otro tema, el pasado martes los mexicanos amantes respetuosos y orgullosos de la naturaleza y biodiversidad mexicanas pegamos alegres brincos tras la (muy esperada) declaración que de propia boca de Alicia Bárcena, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SeMARNat) salió para anunciar la cancelación (¿definitiva?) del proyecto conocido como Perfect Day, a desarrollar por la empresa Royal Caribbean International-Michael Bayley nada más y nada menos que en ese paraíso que es Mahahual, Quintana Roo, zona de incalculable valor ecológico tanto por su vegetación única como por la enorme cantidad de especies animales, muchas de ellas bajo rígida protección dado su delicado estatus poblacional, sin exceptuar que el desarrollo afectaría, sí o sí, al sistema arrecifal mesoamericano, el segundo más importante del Planeta. Y es que incrustar toda la infraestructura turística requerida para operar lugar así (hartos toboganes, restoranes-bares, playas, albercas, servicios sanitarios, etc.), más la gente que entre locales y visitantes rebasaría por mucho la capacidad de carga de esa todavía prístina selva, hubiera marcado otra catástrofe nacional ambiental de grado máximo, teniendo además muy próxima la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro con sus magníficos manglares. Ya mucho se sufre con el Tren Maya y otros artilugios, para que ahora salieran con tal barrabasada combatida con intensidad y habilidad por una ciudadanía enérgica convocada, entre otras organizaciones, por el colectivo Salvemos a Mahahual y por Greenpeace, que tenía meses previniéndonos. Muchas más organizaciones se sumaron a informarnos sobre tal barbaridad y también creadores de contenidos como ENZO, un exitosísimo tiktoquero perro de la raza Golden que amo y sigo fervientemente y que para la ocasión dejó su amado parque, su fuente predilecta capitalina y su pelota, para irse a una playa y desde ahí provocarnos con un bien informado y práctico mensaje la firma en contra. Lo más controvertible es que el promotor contratado para el efecto en México, un tal Ari Adler Brotman, antes haya formado parte del equipo de gobierno levantado por Mara Lezama, gobernadora del Estado y misma que personalmente presentó el exótico plan durante una mañanera de finales del año pasado, momento en que la acompasó la figura inmutable de una PresidentA que se supone docta en materia ambiental y que para el instante se percibió aprobando con actitud momiosa la propuesta, seguramente impactada por los números monetarios que se obtendrían. Es cuando me pregunto… ¡carambas!... ¿no piensan… no analizan pros y contras cuando menos… no se acercan a los expertos en las materias que pretenden afectar?, porque de otra forma no se comprende que esta iniciativa haya llegado siquiera a consulta íntima y todavía tenemos pendiente lo del megaproyecto Saguaro, con gran afectación a los santuarios balleneros y por lo tanto imposible de aceptar como tampoco aún el decretazo para que Loreto, Baja California, sea considerado puerto de altura y cabotaje, dándole especialmente en la madre a la impresionante ballena azul, gigante de los mares. Y…

¿Qué sigue pasando con Los franciscanitos? Que el sistema judicial reculó en lo de la posesión del predio y tutela de esas criaturas que doña “ajolota” Brugada sigue en la terca de que se le vayan muriendo, al menos los perros, inclusive por agresiones entre ellos debido al equivocado o nulo manejo en el improvisado “refugio” del Ajusco, donde para peor están padeciendo inundaciones desastrosas. A ver… si la misma Jefa de Gobierno dijo que no se metería en este asunto que era (y es) entre particulares, ¿por qué diantres sigue haciéndolo? Asimismo, ¿por qué no regresa a los lomitos y gatitos a su hogar y nos deja pelear la batalla de forma ética, legal y decente sin meter su momentáneo y absoluto poder por el medio? De otra forma es obligado pensar en que hubo dádivas, así que… o se echan a caminar las denuncias por maltrato correctamente fundadas y motivadas o, insisto, deje la gobernanta que nos arreglemos entre las partes. Entiéndase que se pelea exclusivamente por las criaturas revictimizadas y no por la propiedad, espacio que se requeriría solamente el tiempo estrictamente necesario para mudarlos al texcocano lugar de donde ya no podrían ser nuevamente desalojados. Es por todas estas anomalías que la sociedad civil invitó a manifestarnos desde ayer miércoles, hoy y mañana (de 9 a 16 horas) afuera del Tribunal de Disciplina Judicial, sito en Av. Insurgentes sur #2417, plaza donde despachan los magistrados Emma Rivero y Refugio Ortega, quienes a saber bajo qué tipo de estímulos e ignorando jurisprudencia votaron la revocación a la suspensión que daba por hecho contar con el predio (temporalmente) y el resguardo legal de esos animales tan sufridos. Aikir (GD) producciones_serengueti@yahoo.com