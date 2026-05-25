Invitado impresentable de la Lenia

RESGUARDAR INTERÉS SOCIAL La ministra Lenia Batres advirtió que el pago de impuestos es dinero que va a resolver gasto público.

Lenia Batres, la furura presidenta de la Suprema Corte de la Nación (ahí se verá si la elección judicial requiere o no ajustes), tuvo a bien invitar a sus círculos de estudio a Juan Carlos Monedero, un porrista incansable de Nicolás Maduro.

Poco que recordar del discurso trasnochado que, necesariamente, ha aparecido al lado de los peores populismos.

En cualquier caso, una muestra más de ese oscurantismo que muchos en Morena preferirían lejano. No, no está lejos, está allí al lado.

Denuncian nuevos ataques ardillos

Nuevos ataques de grupos armados, ligados al narco presumiblemente, han sido denunciados en la Montaña de Guerrero, esta vez en Olinalá.

La cabecera municipal, se indica, está resguardada, pero las pequeñas poblaciones, que son la norma en la región, quedan desprotegidas y generan nuevas oleadas de desplazados.

Es un territorio difícil de resguardar, pero vital para evitar que el grupo criminal Los Ardillos crezca.

FAM, es regalo de Reyes que no llega

Desde hace más de una década y ahora, una vez más, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) ha suspirado por nuevos aviones a reacción que permitan la retirada honorable del más que veterano F5. Los espectadores del desfile aéreo del 16 de septiembre pueden gozar el paso de estos reactores subsónicos, del trepidar del rugido de sus motores y su figura oscura y delgada recortando los cielos de la Ciudad de México, pero, salvo eso, su utilidad real acabó hace tiempo.

De allí que los mandos de la Fuerza Aérea hayan revisado opciones para sustituirlos con aviones modernos.

No obstante, la FAM es una rama del Ejército Mexicano (no es una fuerza armada independiente) debido a la doctrina militar nacional, así que sus aspiraciones pasan por Sedena.

Y en estos tiempos de austeridad republicana, los1.8 millones de pesos que cuesta hacer cada vuelo de un aparato moderno (sólo un vuelo de un F16) hace poco probable que la ansiada renovación se dé.

Instituto para vender lo robado al pueblo

Propiedades en Tlapalpa comienzan a ser subastadas luego del abatimiento del criinal sanguinario que fue conocido como El Mencho. En Jalisco, el organismo federal de nombre francamente ridículo (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado) ya ha puesto en el mercado terrenos campestres de la zona donde habitó el maleante.

Viene bien a cuento recordar que en el último año de AMLO esto se hizo con algunas propiedades del narco en el mismo Jalisco con resultado negativo.

Particularmente el caso de una mujer del estado de México que se hizo acreedora a una casa en Tlaquepaque, en una zona residencial, y que se encontró con que un criminal que acabó de cumplir sentencia en penal, regreso para pedirle su casita.

Extinción de dominio se llama el procedimiento expropiatorio contra los criminales y debe ser lo que el nombre indica. Esperemos que este tema ya haya sido revisado y afinado.

La batalla de Huayamilpas

Pues resulta que los miembros del comité local morenista quieren un cuartel general en Coyoacán y, pensarán, que el Parque Ecológico Huayamilpas.

Coyoacán es atípico, debería estar en manos del oficialismo desde hace tiempo (piensan los propios oficialistas) y Gio Gutiérrez, el alcalde actual, les ha puesto una paseada en urnas cada vez que lo han enfrentado.

Pero Gio acaba su gestión y el morenismo piensa que 2027 es el momento de armar lo que podría ser la toma de la alcaldía de los coyotes. Se ha comenzado a promover que Huayamilpas deje de ser de la alcaldía para pasar a la administración del gobierno central, esto a pesar de que el recién anunciado proyecto de renovación del parque ecológico está apoyado por importantes dependencias federales.

Este domingo, una minimanifestación (6 manifestantes y una supervisora en la diputada Maricela Silva) ha mostrado que el morenismo coyoacanese aún no está listo para grandes empresas.