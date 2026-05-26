Europa voltea a México

Acuerdo UE CIUDAD DE MÉXICO, 22MAYO2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia conjunta en Palacio Nacional con Ursula von del Leyen, presidenta de la Comisión Europea y António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que se firmó el Acuerdo Global Modernizado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

En un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas, reconfiguración de cadenas productivas y señales de desaceleración económica, la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea representa una señal de confianza, en un momento particularmente oportuno para el país.

La firma del nuevo acuerdo abre la puerta a inversiones europeas cercanas a los 10 mil millones de dólares en lo que resta del año, en sectores clave como la industria automotriz, farmacéutica, tecnologías limpias y manufactura avanzada. Uno de los elementos más relevantes es la creación de un Tribunal de Solución de Controversias de Inversiones, mecanismo que busca otorgar mayor certidumbre jurídica a las empresas extranjeras en momentos en que persisten dudas sobre el nuevo sistema judicial mexicano.

En este escenario, cobra especial importancia la capacidad en cuanto a infraestructura de nuestro país que permita la instalación de plantas de diferentes sectores. Regiones como La Laguna podrían convertirse en grandes beneficiarias de la nueva etapa de cooperación entre México y Europa. El crecimiento industrial que ha tenido esta región durante los últimos años, particularmente en el sector automotriz, ha logrado consolidar a esta zona del país como uno de los polos manufactureros más dinámicos e importantes de México.

La presencia y expansión de empresas vinculadas a la cadena automotriz, autopartes, manufactura avanzada y logística han fortalecido la competitividad regional de la Comarca Lagunera. Y ahí es donde el nuevo acuerdo con Europa cobra todavía mayor relevancia, considerando la fuerte presencia de armadoras y compañías europeas como Volkswagen y BMW, que buscan expandir o trasladar sus operaciones a zonas del país que cuenten con toda la proveeduría necesaria para abastecer la cadena de producción en su totalidad.

Otras empresas europeas con fuerte presencia en México del sector farmacéutico como Sanofi, Bayer, Roche, o en materia energética como Iberdrola, podrían ampliar operaciones en territorio mexicano bajo nuevas condiciones que favorecen la relocalización productiva y la integración de cadenas de suministro.

En este contexto, es que se llevará a cabo esta semana el Summit Empresarial Economía y Negocios Laguna 2026, impulsado por el Consejo Coordinador Empresarial de La Laguna que preside José Piña Álvarez. Con este encuentro, la comunidad empresarial de la región Lagunera busca construir unidad regional frente a los retos económicos globales y nacionales. El evento reunirá a empresarios, especialistas, autoridades y líderes nacionales, como Altagracia Gómez Sierra e Ildefonso Guajardo, para discutir temas como nearshoring, inversión, tecnología y desarrollo económico.

La Laguna busca posicionarse como una región competitiva capaz de aprovechar acuerdos como el firmado con la Unión Europea y también el T-MEC, su ubicación logística y su vocación industrial la colocan como una de las mejoras zonas del país para recibir inversiones.

Mientras el mundo redefine sus cadenas de valor y las grandes potencias endurecen sus posiciones comerciales, México necesita fortalecer tanto sus acuerdos internacionales como sus capacidades regionales internas. El nuevo acuerdo con Europa abre una puerta importante, pero serán las regiones más organizadas, unidas y preparadas las que realmente logren convertir esas oportunidades en crecimiento, empleo e inversión sostenible.

@fer_martinezg

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