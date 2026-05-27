Lomelí en Europa

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (Cuartoscuro)

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, estará un par de días en Europa para brindar la Conferencia Albert Hirschman de la UNESCO, misma que busca impulsar la investigación académica rigurosa y práctica en terrenos sociales y económicos apremiantes.

Pasará por Roma para firmar un convenio de intercambio con aquel país.

Una gira medida en horas pero que deja ver el prestigio que tiene la Universidad Nacional en Europa.

¿Ya se tomó la foto en Tabasco, Andrecito?

Pues ya encaminado Andy López Beltrán en su nuevo derrotero político, una primer acción, ha trascendido, es buscar recibos telefónicos o de la luz en tabasco para iniciar un pronto cambio de dirección en el registro electoral.

Pues sí, las aspiraciones anteriores estaban en la capital del país y ahora se han ido un poco más al sureste, así que el cambio de dirección en necesario.

No deja de llamar la atención lo nutrido que son las críticas desatadas contra el hijo de AMLO (y las especulaciones sobre los posibles motivos negativos para hacer este movimiento); pero siendo tabasco, ni modo que no gane una diputación...

Nadando de a muertito

La Sección 22 del SNTE que hoy tiene en jaque a la Ciudad de México estaba completamente deshecha hace un par de años. Renovó liderazgos, con participación especialmente de maestras, y comenzó a reconstruir su capacidad de movilización.

Todo esto ocurrió no de la noche a la mañana, sino a lo largo de meses y meses en los que hubo señales muy claras de eso.

Hoy la capacidad de movilización y protesta de la CNTE sería muy controlable de no ser por este descuido en Oaxaca, donde se debió haber operado para que el asunto no tomara las dimensiones que ya tiene hoy. Nadar de a muertito no siempre resulta bueno para todos, aunque gobernador Salomón Jara parece no opinar igual.

...Y los que hacen de más

Resulta que en las protestas la extrema izquierda (o la extrema desorientación) de Marx Arriaga se ha hecho presente: sí, el protegido de la pareja presidencial del sexenio anterior ha llegado con la Sección 22 en lo que constituye su primera aparición pública después de que fuese despedido y prácticamente desalojado de su cargo en la SEP.

Marx gestiona así el golpeteo más serio que el gobierno de la Presidenta Sheinbaum debe afrontar y que, no debe olvidarse, se da en estas fechas para usar la proximidad del Mundial de Futbol como una fuente de chantaje.

Muchas veladoras

Las zonas de protestas se han multiplicado en estas semanas: pensionados de Pemex inconformes; controladores de vuelo que exigen condiciones de trabajo; productores agrícolas inconformes por los precios de garantía... y muchos más que han prendido simultáneamente veladora para ver si les cumplen sus demandas.