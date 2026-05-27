Unión Europea y México

Acuerdo UE CIUDAD DE MÉXICO, 22MAYO2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia conjunta en Palacio Nacional con Ursula von del Leyen, presidenta de la Comisión Europea y António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que se firmó el Acuerdo Global Modernizado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Ante los posibles cambios que imponga el gobierno de EEUU al nuevo T-MEC, México está vislumbrando otras opciones de mercados internacionales, y el primer acercamiento se llevó a cabo con la Unión Europea, la cual está integrada por 27 países de ese continente, y con quien ya se firmó un acuerdo global modernizado. El Tratado anterior data del año 2000 y la intención es actualizar la realidad de los mercados internacionales, así como analizar la relación política y económica entre ambos. Con ello, México diversifica y amplía su comercio internacional e intenta reducir la dependencia económica conEEUU, sin embargo, mucha de nuestra dependencia se verá en el nuevo T-MEC a partir del próximo mes de Julio.Entre los puntos más importantes que se trataron en esta reunión, destacan la eliminación de los aranceles para productos agroalimentarios e industriales, mayores facilidades para las exportaciones mexicanas y una apertura de los mercados europeos para las empresas nacionales. También se incorporan reglas sobre el comercio digital, energías limpias, cadenas de suministro, combate a la corrupción y protección ambiental. Este nuevo pacto busca atraer inversiones europeas en sectores estratégicos como infraestructura, tecnología y transición energética.En cifras redondas, el 94 % de lo que se comercie entre México y la Unión Europea NO pagará aranceles. Este nuevo acuerdo entrará en vigor a partir de este año. La Unión Europea con 43 mil empresas exportan a México productos y servicios. El mercado de la UE comprende a 450 millones de personas y se espera un incremento en ventas de 36 mil millones de dólares, esta es la proyección de las exportaciones mexicanas a la UE en el 2030. La meta de crecimiento de las ventas mexicanas en este nuevo acuerdo es del 50 % al 2030. La inversión extranjera directa (IED) del capital europeo del 2015 al 2024 fue por un total de 89 mil millones de dólares a México, cifra que deberá ser superada.Siempre es fácil venderle aEEUU, sin embargo, todo parece indicar que las condiciones del nuevo T-MEC cambiarán, y esto obliga a México que reactive sus acuerdos internacionales y que vea que el mundo está compuesto por 196 países. La Unión Europea ha sido nuestro 2º mercado de exportaciones, sin embargo, es el inicio para conjuntar grupos asiáticos y de Sudamérica donde México aparece y así poder continuar con el desarrollo industrial que no ha parado desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio. México exporta a la UE automóviles y autopartes, maquinaria, productos electrónicos, agro alimentos, cerveza y tequila, e importamos maquinaria industrial, productos farmacéuticos, químicos, tecnología y equipo de transporte. Las empresas europeas tienen importante presencia en México, en especial, de países como España, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. La modernización del acuerdo busca facilitar el comercio y actualizar las reglas actuales, donde se incluyen temas como el comercio electrónico, protección ambiental, derechos laborales, cadenas de suministro y energía sostenida. Es por elloquese le llamó: Acuerdo Global.Nuestro país abandonó durante un tiempo el deseo de crecer exportaciones con nuevos mercados, ya que nuestro vecino del norte nos compraba todo, sin embargo, la baja generación de empleos y el nulo crecimiento de nuestra economía nos obliga a sostener los empleos que se tienen actualmente, pues durante los últimos meses ha estado creciendo la economía informal y se ha presentado una mínima oferta en el mercado laboral. No podemos permanecer inmóviles ante una economía que no crece ni genera empleos. Te espabilas, o te mueres. Perdimos el “Ojo de Tigre”.P.D. NO USES TU ENERGÍA PARA PREOCUPARTE. USA TU ENERGÍA PARA CREER, PARA CREAR, PARA APRENDER, PARA PENSAR Y PARA CRECER.CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.¡MÉXICO ES PRIMERO! MAYO DEL 2026.