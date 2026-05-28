Aquí sólo los líderes hablan

Plantón de la CNTE (Giovanna Morales)

Caminar en 5 de mayo, entre las casas de campaña de que la Sección 22 de la CNTE instaló, es un martirio inimaginable. Ya ha habido ocasión de ver, merced a las redes sociales, el ir y venir de listas de asistencia que pasan a los profes y hasta los recibos de pago para cubrir gastos de aquí al domingo. Lo mismo a lo que ya nos tiene acostumbrada la CNTE.

Un indicador de la cohesión interna de esta protesta es el hecho de que verdaderamente los maestros tienden a no hacer declaraciones públicas e invariablemente responden: “sólo los líderes pueden hacer declaraciones”.

La verticalidad y disciplina de este magisterio instalado en 5 de Mayo es notable, aun ante preguntas como “¿y los niños en Oaxaca están sin clases?”” o “¿qué le diría a los capitalinos por las afectaciones que viven por la protestas?”.

Invariablemente, la respuesta: ““sólo los líderes pueden hacer declaraciones”.

Queremos 4 secretarios de estado

Los estudiantes politécnicos que protestan desde hace una semana tienen pretensiones bastante elevadas, no sólo en lo que respecta a las demandas en sí, en las que se incluye la destitución de funcionarios, presupuestos inmediatos o prescindir ya de empresas prestadoras de servicios.

Resulta que, además, en la mesa de negociación quieren a cuatro secretarios de estado para discutir el tema, así como el mantenimiento de los principales campus politécnicos.

Protestas de altos vuelos, los de estos muchachos.

Y cabe una reflexión adicional, porque el Politécnico, justo en el año en el que habrá cambio de dirección y además con una controversia clara en la Fundación Politécnico que gestiona becas a estudiantes, tiene ahora un movimiento estudiantil que toma avenidas y tiende a adquirir su lógica propia (más allá de manos negras que los hayan impulsado inicialmente).

Nuevamente, propiciar o alentar que esto crezca puede ser muy, muy mala idea.

El efecto Maru al interior del PAN

Hay un factor hasta ahora poco valorado en el tema Maru Campos.

Si la gobernadora de Chihuahua se consolida como un referente opositor, esto al aparecer como víctima de una justicia morenista que castiga las faltas de unos e ignora las de los correligionarios, es probable que la balanza de poder al interior del PAN se modifique.

Maru es acompañada por una vieja guardia panista que debió ceder posiciones al perder elecciones consecutivas después de su paso por Presidencia con Fox y Calderón.

Pero esa vieja guardia es mucho más persistente que lo que muchos liderazgos jóvenes y encumbrados del PAN pensarían.

El mitlazo que la CNTE esperaba

Apenas ayer lo mencionábamos, algunos gobierno estatales prefieren nadar de muertitos y mientras las manifestaciones estén lejos de donde despacha el gober, para ellos mejor. Pero incluso en ese esquema esta actitud de boya política puede causar problemas.

Lo ocurrido en Mitla, Oaxaca, no puede minimizarse ni maquillarse. Lo que sucedió fue el retiro por la fuerza de un bloqueo encabezado por integrantes de la Sección 22 de la CNTE, justo en medio de un conflicto magisterial que sigue escalando.

Cerca de 50 pobladores, presuntamente acompañados por personas armadas, encararon a los maestros que mantenían el bloqueo sobre la carretera federal 190. Hubo agresiones verbales, empujones y tensión. Los docentes decidieron retirarse para evitar una confrontación mayor.

¿Quién organizó realmente estos desalojos civiles? Las versiones apuntan al presidente municipal Esaú López Quero, uno de los consentidos de la actual administración estatal de Salomón Jara.

¿El efecto? Dieron el pretexto perfecto para que la CNTE cortara la negociación en la CDMX.