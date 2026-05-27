Capacidad estatal: la verdadera infraestructura detrás del agua

La discusión pública sobre el agua suele intensificarse cuando la coyuntura lo exige: ante la aparición de tandeos, episodios de sequía o presiones sobre el suministro. Son momentos donde se concentran diagnósticos, declaraciones y explicaciones técnicas que pocas veces alcanzan a abordar la dimensión estructural del problema.

Morelos ilustra bien esa complejidad: Un estado con riqueza hídrica notable en sus cuencas, ríos y acuíferos que históricamente han sido motor de su identidad y de su economía, sin embargo, requiere algo más que infraestructura para aprovechar plenamente ese potencial: requiere capacidad pública para ordenar, conducir y planear el desarrollo territorial.

Esa distinción es clave porque modifica la manera de entender el problema.

Hay quien aborda el agua como un asunto ambiental, otros la administran como un reto técnico, pero en realidad el agua es sobre todo un tema de gobernabilidad.

La infraestructura hidráulica define la viabilidad del crecimiento urbano y la estabilidad económica regional. Define dónde puede expandirse una ciudad, que zonas pueden sostener actividad agrícola y que comunidades permanecen plenamente conectadas al desarrollo.

Javier Bolaños Aguilar, extitular de la Comisión Estatal del Agua en Morelos.

Por eso, en la Comisión Estatal del Agua, la prioridad fue fortalecer la capacidad institucional y avanzar hacia una planeación hídrica con visión de largo plazo, más allá de la obra aislada.

Bajo esa premisa, y con el liderazgo de la gobernadora Margarita González Saravia, se impulsó el Plan Maestro Hidráulico 2030: una ruta técnica que articula a los tres órdenes de gobierno, prioriza infraestructura estratégica y busca consolidar el manejo del agua como una política de Estado.

Los resultados se reflejan en la escala de inversión. Para 2026, Morelos ejercerá cerca de 450 millones de pesos en infraestructura hídrica, saneamiento y proyectos agrícolas que llegarán a los 36 municipios, una inversión histórica que da cuenta de un cambio de paradigma: pasar de atender la coyuntura a construir capacidades permanentes, inversión que no sería posible sin el apoyo de la presidenta de México, la Dra Claudia Sheimbaum Pardo, quien no solo definió el tema ambiental como una prioridad en su gobierno, si no que pasó de los acuerdos a los proyectos y obras que le dan sentido a la atención de esa agenda.

Porque el problema del agua no se resuelve únicamente encontrando nuevas fuentes de abastecimiento, se resuelve también corrigiendo fugas, modernizando redes, fortaleciendo sistemas de saneamiento y ordenando el crecimiento urbano, es decir, fortaleciendo al Estado.

Y ahí aparece una de las coincidencias más importantes entre el proyecto nacional de la Cuarta Transformación y el gobierno de Margarita González Saravia: la recuperación de la capacidad pública para conducir sectores estratégicos con visión de largo plazo.

Hoy se construye una lógica distinta. Una donde la planeación vuelve a ocupar un lugar central y donde el desarrollo se mide no solo por indicadores de crecimiento inmediato, sino también por variables de bienestar y capacidad institucional.

Una planeacion que integra a comunidades rurales, indígenas y comunidades con alta marginación que históricamente habían quedado fuera de la agenda pública institucional.

Esa es, en el fondo, una de las grandes apuestas que representa la Cuarta Transformación: la recuperación de la función pública como herramienta de servicio, ordenamiento, redistribución de la riqueza y construcción territorial.

Ahí están los resultados del primer año del gobierno de Margarita González Saravia: inversión histórica para el campo, más de 1,100 millones que serán destinados a la infraestructura Hidroagricola de nuestro distrito de riego, otra vez gracias a la gestión de la Gobernadora y al apoyo de la presidenta de México, y junto con ello se vienen también la reactivación del aeropuerto de Cuernavaca y miles de proyectos encabezados por mujeres emprendedoras que hoy cuentan con respaldo institucional del gobierno de Morelos y su financiamiento.

Pero, más allá de las cifras, lo relevante es el criterio político que las sustenta: colocar a la gente, al pueblo en el centro y entender al gobierno como un espacio de construcción de capacidades colectivas.

Defender la transformación implica llegar a cada colonia con proyectos técnicamente viables, expedientes resueltos y capacidad real de gestión pública. Implica entender que detrás de cada obra hidráulica hay también una decisión sobre que tipo de ciudad y qué tipo de Estado queremos construir.

Porque cuando un vecino de Ocotepec o de Lomas de Cortés abre la llave y el agua llega de manera regular, lo que cambia no es solamente un servicio: cambia la relación entre pueblo e instituciones.

Quizá ahí se encuentra una de las discusiones más importantes de este momento. Mientras buena parte de la conversación pública permanece atrapada en el ruido digital y la polarización, hay gobiernos que están construyendo algo mucho más sólido: capacidad estatal.

Eso toma tiempo, pero las coyunturas pasan y la infraestructura permanece, y las comunidades recuerdan quién estuvo presente cuando se construyeron las soluciones de fondo.