CNTE, el escenario que nadie quería

El peor escenario ya está a la puerta: las protestas del magisterio disidente se han radicalizado justo a unos días de la apertursfa del Mundial. Y lo peor del caso es que la base de profesores en plantón parece estar cohesionada. No se oye una voz disidente que meta mesura al interior de las seccionales que han tomado la Ciudad de México.

Paralelamente, las escuelas de la Ciudad de México comenzaron a sufrir el paro de clases, escalonado, dicen los profes, lo que se traduce en que todas las escuelas capitalinas de preprimaria, primeria y secundaria sufrirán paro en diferentes días.

La próxima semana se ve como la peor a vivir, con unos profes arremetiendo impunemente contra instalaciones y vehículos públicos, con exigencias que romperían el presupuesto (específicamente las que tienen que ver con el ISSSTE) y con el balón a punto de rodar.

Violencia CNTE, desde Acapulco

Ya se documentó, respaldado en el seguimiento policial, que la violencia virulenta durante la marcha del CNTE la protagonizó el grupo que todos pudimos ver en vanguardia y portando tubos y palos.

El grupo llegó desde Acapulco y es cercano nada menos que al senador Manuel Añorve. Allí está la pista clave para explicar el ataque que destrozó las vidrieras del edificio de la Secretaría del Bienestar.

Con objetivo claro desde su llegada, estos aliados del expresidente municipal de Acapulco fueron los que localizaron los camiones del servicio público y a los policías que resguardaban la marcha de los docentes.

¿Habrá consecuencias?

Excelentes vientos en el mar

El secretario de Marina fue el anfitrión en el Buque Usumacinta y tuvo en la Presidenta Sheinbaum a su invitada de honor. La celebración del Día de la Marina tuvo un sabor especial este año, no podía ser de otra manera cuando uno de los temas centrales es el injerencismo extranjero.

Con más de un siglo de existencia, la fuerza naval mexicana, es en número de efectivos, es mucho menor al Ejército Mexicano, pero esta limitación de personal la llevó a incursionar constantemente en aplicación tecnológica e inteligencia que garantizara el feliz término de sus misiones.

Mucho se debe a la Marina en el combate al narcotráfico y los reconocimientos que recibió este 1 de junio son más que merecidos.

Nuevos aires en el IMPI y una tarea titánica

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dio posesión a Vidal Llerenas como Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el órgano mexicano encargado de verificar que los derechos de autor sean respetados.

La piratería será uno de los grandes temas extra futbolísticos del Mundial a celebrarse en los países de América del Norte, aunque claramente es México el que representa mayor riesgo en estos temas.

Llerenas entra así a su nueva responsabilidad con una tarea titánica esperándole.

Es un hombre de todas las confianzas de Marcelo Ebrard y goza del respaldo del secretario, así que no queda sino desearle la mejor de las suertes.

No le sale nada a Trump

El precio del petróleo va a seguir bailando, lo que Trump prometió resolver en tres días no se dio y el estrecho de Ormuz sigue siendo un pasaje incierto para los buques que transportan el 20 por ciento del combustible mundial.

Esto recuerda un tanto a Fox y su solución express del EZLN. Sí, en efecto, aquello no se dio y aún hoy hay poblaciones zapatistas en rebeldía… y eso parece el destino de Ormuz hasta ahora. Presiones constantes, no de guerra abierta, pero sí incesantes, que impedirán un precio más bajo del petróleo y las gasolinas.

Hace unas décadas hubiéramos deseado esto, petróleo caro, pero hoy ya no.