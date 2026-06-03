Cabeza de Vaca y familia, sin cuentas

Francisco García Cabeza de Vaca

El ex gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca entra nuevamente en escena luego de que un juez determinara que es correcto el congelamiento de las cuentas en las que se concentran recursos del ex mandatario y de sus familias.

García Cabeza de Vaca tiene expedientes judiciales pendientes desde hace tiempo, pero el congelamiento de sus cuentas se da justo en el momento en el que está más que vivo el tema de los recursos de procedencia ilícita presuntamente usados por políticos mexicanos.

El ex gobernador es motivo de investigaciones profundas desde 2021, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitó al gobierno de México cooperación en la investigación de irregularidades bancarias relacionadas con las empresas de Cabeza de Vaca y sus familiares.

En el Zócalo no rodó el balón…

La FIFA había convocado a los voluntarios del mundial para recibir capacitación en estos días, pero sin tener claro el conflicto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, programó realizar esos trabajos en el Zócalo de la Ciudad de México.

La FIFA, evidentemente, debió cancelar la capacitación presencial y la implementó en formato virtual.

No hace falta decir que a alguien de los enlaces mexicanos con la federación internacional futbolera se le olvidó meter el tema magisterial en la agenda de riesgos.

Se enfocaron tanto en el narco, que alguien olvidó a los presuntos maestros.

En Puerto Vallarta, el mismo error que con las muertas de Juárez

Un desatino completo la actuación de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco. Luego de la muerte, en pocos días de tres mujeres, las rede sociales comenzaron a sonar señalando la posibilidad de que un asesino serial se estuviera suelto.

No hay indicios para tal tesis, evidentemente, pero repitiendo los mismos errores de las autoridades que, hace décadas, atendieron el caso de las muertas de Juárez, la Fiscalía jalisciense se concentró en desmentir esto sin hacer énfasis en lo grave que es tener tres homicidios de mujeres en una misma ciudad en pocos días.

No tienen a un asesino (serial), sino a tres, ¿es menos grave?

A veces se pierde el foco de las cosas. En las redes eso es normal; en las fiscalías, no lo es.

Tecnología para crimen organizado, un problema

Lo dijimos en las páginas de nuestros diarios, la “tecnificación” del sicariato en el crimen organizado mexicano debe ser un punto específico a atender y atacar antes de que crezca. Éxitos de las fuerzas de la ley mexicanas, como el uso de binomios caninos (elementos humanos actuando con perros entrenados), el uso de drones y la aplicación de tecnologías que permiten atacar en condiciones climáticas poco favorables, han sido reportadas incluso con referencias geográficas claras: la Meseta Purépecha es el caso.

El fiscal estatal michoacano, Carlos Torres Piña, es uno de los primeros funcionarios estatales en reaccionar a esta situación para evitar que la tecnología sea el nuevo asidero del narco. Otros deberían tomar ese ejemplo.