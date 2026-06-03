Claudia, comandante convocante, camarada

Compañeros, camaradas, correligionarios contlapaches, colimotes, cordobeses, calpulalpenses, cuernavacenses, caminantes, cevicheros, cabecillas, compradores, calculistas, carniceros, cazadores, caballeros; conspicuos combatientes contra conservadores castrados, cobardes capones; convocados coincidimos con carabinas, cañones, culebrinas; cerbatanas con curare cascabelero (¿califica Curazao?) , con cáscaras curtidas, con costras, como comprenda cada cual, creamos colmena convencida combatiremos convenientemente con cada casa, consistentemente cada cuartel, cada corredor, contra California, Columbus, Calexico, Cincinnati, Clifton, Cicero, Colton, Columbia cuanto convenga, compraremos caballos, calcularemos cada caso, casita contra castillo (cabe Castilla), campanadas caen como centavos, ¡coño, carajo, caballero! cabellera con coro contaba Castro ¿con cuánta certeza confederados califican conductas culiacanenses?
Cicateros coinciden con cristeros; cimarrones con cencerros, cilindreros con cigüeñas, cigalas con crujido, caen ciguapates, cierran conventos con clausura comedida.
Coincidamos, concedamos, concordemos, colegimos con certeza concomitante, colágeno carminativo, colagogo: compañera Claudia calienta corazones; congela cabezas. Cuelgan carámbanos como caireles congelados.
Cofradías calenturientas calculan caos, convocan crisis. Crean calcetines con canicas. Costuras con cáñamo, ¿cómo comprender círculos cuadrados? ¿Cómo creer cuentos coreanos, cuadernos corregidos?
Concede catálogo: calladamente comandante Custer caza comanches, culmina coras con cabellera cortada, confunde caramelos con catalejos, catástrofe carga carriola. ¿comprendes?
Cabra, capricho, construye carromatos cerca. Cuemanco, Cedral, Cuautla, cumplen cometido Cacahuamilpa, Cacaxtla, Cetlamila, Cuajimalpa, Cuautlalpan, Cuitzeo, Compañeros cabales.
Conviene calentar casa común, ¡cárgales candela! Cumple con coro cádmico. Calentura, calor, Clinton compró cachorro, ¿Calderón, calderín? Cumple con coraje conminativo.
Colocar carabinas cuarenta-cuarenta contra cualquier corcel con cara cruda; certero cabús, conveniente carcacha cómica. Cerremos carreteras, copemos conductos, carguemos calzas cónicas con colores carmesí.
¿Coronar?, claro.
¿Ceder?
¿Cómo crees?
Cuando cerdos canten; cuando caquécticos corran; cuando calcen canteras cual calcetas; crujan celajes.
Cuando con certeza coreen cantinelas, cuenten cuentos, compendien capítulos completos con calzador, con crema cuajada; cuando creen candores colectivos, combatiremos codo con codo, cabeza con cabeza, cancelaremos Coca-Cola, contra cosa cautiva, con comadres comunicativas; correligionarios colegiados, camaradas confesionales.
Cosa cantada, como comprar carísimo coral, como culminar con certeza, cual cajoncito con calcetines; compararemos cocos con cabellera color calabaza. Cincharemos cimitarras, conservaremos canciller con cacahuate compañero, con cactus como cachalote con cuchara.
Campos, cordilleras, caminos.
Cada cosa cuenta, cada canana colocada contra corazoncito cuadragésimo. Cartucho conservado, carabina, carrillera con cuero crudo. Cuaco, caballo, camión, camioneta, cada casa convertida en castrón, cada cuadra, compañía; cada compañía, comando, cada comando cuerpo combatiente.
¿Cuántas columnas construimos con cautela, cuantas compañías con coroneles contaba el cardenal Corripio? ¿Cuántas consejas comparten, cuántos cuentos cuentan, cuantas cancioncitas componen coros capciosos, caprichosos? ¿Cardenistas consumados? Callistas, creo.
Cuantos consideremos convenientes, consideremos capaces.
¿Cómo caminan cangrejos? ¡Cuas, cuas!
Cruel compás.
Cargan capazos con cimbras, cemento, concreto contrafuerte.
¿Construirán castillo? Cancelo compleja cuestión.
Cuestores culones cuya carga cuentachiles comprende cornamenta conyugal.
Congregados capaces, completos, corearemos con colmado coliseo: cantaremos: ¡culeeeerooossss! ¿Quién censurará colectiva canción? Caminaremos calvario. ¿Coño?
Cargaremos condena como caldo con cigala con camote, camarón cuajado, corteza carey. Compra caguamas. Cuando caiga celeste cuerpo, cuando cunda colectiva carga color carbón, continuaremos. ¿Cancelarnos? Cada cognado capaz carga carabina.
Conservadurismo contrario considera capacidad conveniente como conservar compatriotas con criogenia. Calladitos. ¿Cómo crees?
Cadáveres congelados, cuerpos caminantes. Centuriones con celular comprado con corsarios computarizados, cooptado, clonado con conocimiento coreano conspiran con cuentas casi, casi caducas; cargan calumnias corren celestiales callejones con crueles camelos, coloridos caramelos como camellos con costales calumniosos, crean comedias como cerros, cordilleras creadas con conocimientos carnavalescos, con caretas confiteras.
Cuentan con criminales colaboradores cooperativos cuyas conciencias cagonas salpican crédulas creencias. Crápulas con cráneos cercenados, cráteras con caca; cuervos crasitantes, corvejos corpachones, canarios canoros, canéforas concupiscentes cachonditas, calientitas.
Cordeles como cortinas corresponden con cada cardiológico cartapacio. Cuentan con calma cuántos cateterismos cobrarían. Calculan cardiovasculares contingencias con conveniencia. Corazón, corazón, cuántas cosas cuelgan convulsionadas. Comitán como cercanía.
Convocatoria con certeza. Certeza con colaboración. Cualquier cosa distinta camina con carrito.
¡Corre, carajo, corre!
Como comprendes, cada cabeza cuenta, cada convólvulo construye capullo, cada contrarrevolucionario cuelga cordeles con calcio, con coraje, con colon contrahecho, cólico contumaz contra carta constituyente. Como coheteros calibrarán cosas candentes, cocinarán castores, castillos celestiales; coserán con costuras codiciosas, códigos calcinados, caldo con coditos, consomé cantonés, cocina curry. ¿Comes cachetito, cocinas cuajo?
¿Comprendes cómo caminan con cojera contrapunteada? Cálculo coercible, codicilo cazurro. Coolidge, Clinton, Cada cual con cada codelincuente. ¿Calderón criatura clintoniana?
Corceles con cadena cancelada; comprende, con ciertos códigos conviene cautela. Cuando conductos cegados cierran cacumen, corre conejo, corre.
Carrera con curvas, corvejos, colibríes, cardenales con capelo carmesí, can con cadena, cachorro con cordel.
Conminados con catilinaria cansada, creamos cochinero cocodriláceo, creemos cliché conveniente, catecismos clonados, caquistocracia clerical, curas con climaterio.
Cada cuando crecen coimas, cada cocaína contrabandeada, cada cristal, cada cápsula convicta, convierte conciencias.
Clientes caza cloacas. Cobardes cianóticos crean cuadros cubistas con cataplasma caduca, creen curar cáncer con cobalto. Como cuentas, como conoces.
Cruzamos capricornio.
Cada canción con carillón. Cada cipayo con su caballo. Caminito contrerense, canción campirana. Canta comparsita con cuidado.
Cruzar corazas con celofán, caminar campos carmesíes. Comer carroña, compartir cajeta.
Cansa construir cantidad con “C”. Cállate.