La pasarela del WTC

Un hombre acomoda una bandera de Morena Un hombre acomoda una bandera de Morena (Cuartoscuro)

La próxima semana, desde el lunes mismo, empieza la pasarela morenista de quienes quieren convertirse en candidatas o candidatos a una gubernatura. Entre las rebanadas del apetecible pastel electoral destacan Baja California, Chihuahua, Nuevo León, SLP, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, por el significado político, la relevancia económico bien que se trata de entidades gobernadas por la menguante oposición.

Pero, se comprobará, las pasarelas de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala serán igualmente nutridas y en una buena parte se esperan aspirantes sorpresa.

Alessandra, golpeada, al igual que la Ley

Parece que por hacer que se cumpla la ley en la Ciudad de México el premio que se puede recibir es salir golpeado.

Y es que eso le pasó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega quien, por ordenar las calles de la Zona Rosa, fue agredida por las huestes de Diana Sánchez Baños. Los reclamos de los vecinos y transeúntes ya son desmedidos porque además de que no pueden pasar por las calles tapizadas de comercio informal. Esto es algo evidente y significa, nuevamente, que cualquier intento de renovación y reactivación económica se topa con intereses privados de los liderzuelos que suelen manejar estas actividades.

Y, claro, el tema de siempre: se le abre la puerta al comercio informal, se impide la acción de la autoridad y muchos puestos tienden a convertirse en puntos de venta de cosas claramente ilegales.

México se colombianizó

Por fortuna, esta vez la referencia no tiene nada que ver con la seguridad pública o el crimen, sino con esa presencia, siempre grata, de los amigos sudamericanos en la Ciudad de México. En la comunidad colombiana radicada en México ya se hablaba de una enorme oleada de sus paisanos que venían a los partidos, pero lo visto en el Ángel de la Independencia y en el camino al estadio ha sido espectacular.

Estos son los momentos por los que vale la pena un evento de esta naturaleza.

Azcapotzalco, en el limbo

¿Recuerdan a Nancy Núñez? Es alcaldesa morenista de Azcapotzalco y ha nadado de a muertito sin pena ni gloria. Está pensando en la reelección y cuando su equipo revisó acciones y logros llegó a la conclusión de que había que traer refuerzos.

Y sí, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, quien sí está listo para refrendar su triunfo y que no ve rival de peso para la reelección, debió asistir a Núñez y presentarse en la capital para firmar un convenio de colaboración y alzar un poco la figura de la alcaldesa capitalina.

Seguridad, servicios públicos, obra pública, movilidad e infraestructura hidráulica, los temas tratados (aunque claro, eso lo deberán ver con sus respectivos gobiernos estatales).

Un diez de la Fiscalía mexiquense

Buena investigación, contundente, además contra una militante del partido mayoritario y que pretendía seguir ascendiendo en la 4T.

Buen manejo de información, reservando lo que es necesario por exigencia de la investigación y posterior judicialización, pero sin dejar espacios a especulaciones.

El fiscal José Luis Cervantes tenía un caso delicado en el presunto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo, pero lo ha manejado con profesionalismo. Como debe ser.