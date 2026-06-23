Cierran puerta nepotista

Citlalli Hernández (Graciela López Herrera)

Lo que se estaba fraguando en Guerrero o San Luis Potosi, eludir las disposiciones de Morena contra el nepotismo a través de los minialiados, (PVEM y PT) se ha visto bloqueado.

Para desilusión de candidatos y candidatas, una de las primeras acciones contundentes de Citlalli Hernández Hernández ha sido definir que estos partidos no podrán gozar del cobijo morenista si ellos aceptan lo que se ha prohibido en el Movimiento de Regeneración Nacional.

Citlalli llegó al partido justamente con la encomienda de que se dé orden y se vea que todo mundo acate las disposiciones y no busque salvoconductos para convertirse en la excepción a la regla.

Se le cae lo ‘negociado’ a la CNTE

En efecto, si se revisa la información de los días previos a la huelga y plantón del CNTE, incluyendo la de este espacio, se encontrará con facilidad que los famosos 800 millones de pesos de emergencia para atender algunos temas educativos en Oaxaca, Chiapas y Guerrero ya estaban planteados desde entonces

Presentar este tema como logro de la huelga es completamente artificial y ha generado un nuevo problema al magisterio disidente de esos estados: los profesores de otras entidades se han sebtido traicionados.

Tomemos por caso la Sección 9 de la CDMX, que puso gente para las marchas y los bloqueos, que -a diferencia de la 22, organizó turnos en las escuelas para que los niños no se quedaran sin clases a la vez que apoyaban las movilizaciones contra la ley del ISSTE y contra el USICAMM… sí, una buena sensación no les ha quedado.

Castillo, bajo derechos federales

Más allá de la forma coloquial como se haya tratado de esclarecer la celebración de la FIFA en el monumento histórico que es el Castillo de Chapultepec, lo cierto es que la realización de eventos privados es algo contemplado en la ley.

No se trata de una renta como tal del inmueble, sino del permiso para realizar eventos que genera pago de los llamados derechos federales.

El acceso de cualquier ciudadano no exento de pago al Castillo o al Museo Nacional de Antropología, de hecho, también se establece a partir de este criterio de pago de derecho federales y produce los llamados ingresos autogenerados con los que el INAH, en este caso, financia investigaciones y difunde cultura.

Alerta FanFest

Los llamados Fan Fest del Mundial han prendido finalmemte y esta semana tendremos otra muestra de ello, cuando juegue nuevamente la selección mexicana.

Los portazos y casos de alteración del orden público no pasaron a mayores, pero sí representaron un llamado de atención sobre una convocatoria que fue mucho mayor de lo esperado .

Es un reto para las instancias de seguridad pública que este miércoles deberán garantizar que todo sea festejo sin nada que lamentar.

La Presidenta en Baja California

Tres días en Baja California no se invierten en cualquier gobierno estatal. La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum fue, en los hechos, un respaldo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila: se caminó territorio juntas, se inauguró obra, se revisaron avances. El lenguaje del poder habló solo.

San Quintín, Tijuana, Ensenada y Mexicali dibujaron una agenda que no deja huecos: campo, frontera y puerto. Lo que se vio no fue supervisión, fue sintonía. Y en política, cuando la presidenta dedica agenda completa a una entidad, el mensaje hacia el resto de los gobernadores es tan claro como el que recibe la beneficiada.

Clases

En la recta final del ciclo escolar, los números respaldan la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura educativa. Encabezada por Mario Delgado con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum, el programa La Escuela es Nuestra ha logrado que comunidades escolares de 73 mil plateles educativos decidan directamente el destino de los recursos para mejorar sus planteles.

Con una inversión este año de 26 mmdp y la ampliación del programa a más escuelas de Educación Media Superior, la SEP cierra el año con avances visibles en la dignificación de los espacios donde estudian millones de niñas, niños y jóvenes.