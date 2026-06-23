La solución mexicana en Cuba

Cuba

Relegado del servicio exterior por su inquebrantable condición priista, el ex embajador de México en Cuba, Heriberto Galindo avizoró y describió casi con exactitud, desde hace mucho tiempo los cambios anunciados en la isla para frenar la embestida del gobierno de Donald Trump y el parlanchín e ineficiente secretario de Estado, Marco Rubio, quien inútilmente ha soñado con trasladar Miami a Guanabacoa y hacer de La Habana su Casa Blanca.

Las condiciones de transformación interna del régimen comunista previstas por galindo fueron publicadas hace meses en el diario “La jornada”, en cuyas páginas escribe desde la ya lejana fundación del diario:

Dijo entre otras cosas, sin mencionar las muchas sugerencias directas al comandante Castro en conversaciones privadas:

“…para propiciar la distensión y para superar la crisis, debe celebrarse una reunión urgente entre los dos presidentes para cambiar impresiones generales de manera respetuosa, madura y con ánimo resolutivo y de armonía, y enseguida proceder a instalar mesas binacionales de diálogo, análisis y discusiones civilizadas con el objeto de lograr acuerdos benéficos.

“Para empezar, en primer lugar, deberá eliminarse el embargo o bloqueo e impulsar apoyos para levantar la economía cubana con beneficios tangibles para el pueblo y para la nación en su conjunto. CUBA, POR SU PARTE, DEBERÁ ABRIR LA ECONOMÍA, LAS FINANZAS Y LA POLÍTICA PARA ARRIBAR A MEJORES SITIALES DEMOCRÁTICOS CON PLENO EJERCICIO DE LA LIBERTAD EN TODOS LOS ÓRDENES, y en un futuro cercano incluso promover la apertura y la creación de partidos políticos, círculos y clubes de reflexión y de debate para ventilar a la sociedad.

“Por otra parte, el gobierno de la isla podría pedir el apoyo de Estados Unidos para atraer capitales privados del exterior que inviertan y propicien crecimiento y desarrollo integral en empleo, salud, educación, cultura, vivienda, construcción de infraestructura, energía, hidrocarburos, industrialización, ciencia y tecnología, turismo e infraestructura hotelera y evolución de la agricultura, la ganadería y la pesca.

“Habrá que esperar qué es lo que piden a cambio los representantes del gobierno americano.

“Es de esperarse que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por el origen cubano de sus padres y sus raíces y cultura muestre su evolución en el discurso y en la práctica, con sensibilidad, madurez y solidaridad para con sus compatriotas que viven en Cuba, con visión de largo aliento para contribuir positivamente y convencer con su influencia a Trump con el fin de buscar soluciones de progreso y de prosperidad compartida aun con enfoque empresarial y de negocios para los capitales estadounidenses y los provenientes del resto del mundo”.

En días pasados el gobierno cubano explicó los márgenes de acción para restaurar los efectos del sofocamiento al cual lo han empujado sus propias ineficacias y corrupción y también las presiones estadounidenses conocidas genéricamente como “el bloqueo”, cuya extensión en el tiempo ha permitido la explicación de todos sus fracasos desde la época en la cual gravitó sobre la economía de la desaparecida Unión Soviética.

Los cambios internos en Cuba, de acuerdo con documentos oficiales hechos llegar a esta columna por una fuente interna; se sintetizan en estos puntos, algunos de los cuales ya son del conocimiento público:

1. Aprobación: La Asamblea Nacional aprobó el paquete de 176 medidas en 23 ejes el jueves pasado.

2. Gaceta Oficial: No ha salido ninguna edición extraordinaria con el listado detallado. Los medios estatales Cubadebate, Granma y la propia Gaceta solo han difundido los ejes generales y las medidas “más significativas”.

3. ¿Por qué no está?: El primer ministro Manuel Marrero dijo que se creó un grupo de trabajo para gestionar el efecto que tendrán las medidas “de impacto estratégico” en el ordenamiento jurídico cubano. Primero aprueban el marco, luego redactan los decretos-ley y resoluciones que irán saliendo en la Gaceta por partes.

“El paquete contiene 176 disposiciones en 23 ejes estratégicos.

“Fin del límite de 100 empleados, permitir más de una empresa por persona.

“Inversión extranjera directa en el sector privado, no solo en empresas mixtas.

“Sistema bancario: Autorización de bancos privados y casas de cambio privadas bajo supervisión del BCCE (Banco Central) .

“Transformación en sociedades mercantiles por acciones o participación. Liquidación si no son sostenibles.

“Combustibles. Importación y venta minorista de combustible por privados y cooperativas.

“Salarios: Eliminación de escala salarial fija.

“Negociación por separado con las empresas, empresa según su capacidad financiera.

“Subsidios. Fin del subsidio universal a combustibles, electricidad, transporte y agua.

“Agricultura. Derecho de usufructo indefinido sobre la tierra.

“MIPYMES agrícolas con comercio exterior directo.

“Comercio exterior. Fin del monopolio estatal. Cooperativas y privados pueden exportar y/o importar directamente.

“Turismo. Inversión extranjera directa en desarrollo turístico, arrendamientos y usufructo.

“Sistema cambiario. Mercado digital de divisas, sistemas de subastas, devaluación del peso cubano

“Reforma fiscal. Introducción del IVA y reforma tributaria.

“Relaciones laborales. Fin del requisito de aprobación administrativa para pluriempleo en salud, educación e investigación.

“Despidos. Facultad de despedir por motivos económicos con indemnización de 3 a 6 meses.

“Descentralización: Autonomía municipal para exportar, importar y gestionar inversión extranjera.

“Energía renovable. Inversión extranjera en paneles solares y baterías sin aranceles.

“Ampliar las facultades a la Empresa Estatal, con autonomía y similares condiciones al resto de los actores económicos. La Empresa estatal podrá desarrollar cualquier actividad económica lícita sin abandonar su actividad principal. Se descentraliza la autoridad para que las empresas aprueben sus precios mayoristas y minoristas.

“Redimensionamiento de las OSDE (Organización Superior de Dirección Empresarial), sin funciones estatales ni suplantar las funciones de la empresa. Las OSDE podrán crear empresas y mipymes estatales y cerrar empresas ineficientes. Las empresas tendrán autoridad para crear filiales y mipymes estatales. Las OSDE definirán su estructura y plantilla

“

Flexibilizar la aprobación y destinos de las utilidades después de impuestos de la empresa estatal, eliminar la escala salarial y establecer un salario mínimo que tenga en cuenta la inflación.

“Eliminar los subsidios del presupuesto al sistema empresarial que hoy representa más de 92 mil millones de dólares.

También iniciare un proceso hacia la conversión del sistema empresarial estatal en sociedades mercantiles por acciones y participaciones. Facultar a los Gobiernos provinciales y CAM (Consejo de la Administración Municipal) para crear o cerrar empresas y entidades territoriales Reducir el número de indicadores directivos a la Empresa Estatal.

Además, permitir que las empresas estatales y las privadas realicen inversiones financieras. Diseñar instrumentos financieros para la capitalización de las empresas. Permitir que las empresas moneticen activos subutilizados mediante arrendamientos a largo plazo tanto a actores estatales o privados como a la inversión extranjera. Establecer procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de empresas y la aprobación de más de 3 mil mipymes y cooperativas pendientes.

“Reducir requisitos, trámites y tiempo de aprobación de nuevas Formas de Gestión No Estatal (FGNE) Permitir la contratación de más de 100 trabajadores en la empresa privada Permitir que una persona natural pueda ser titular o accionista de más de una empresa privada. Reducir la lista de actividades prohibidas. Conceder derechos reales (usufructo y superficie) a empresas privadas y cooperativas para inversiones”.

Obviamente el listado incluye otros muchos cambios, algunos de orden administrativo y otros de abatimiento de una cultura burocrática de enormes proporciones cuya finalidad no es otra sino el control de los ciudadanos hasta límites abrumadores. Toda burocracia se sostiene en la supresión de alguna libertad.

El politburó no se ha vuelto bueno, democrático y libertario de un día para otro en un insólito arranque de bondad y civilización. Lo han hecho con el agua al cuello. Y para acabarla, agua sucia.

Basta con agregar este aspecto de alta importancia mientras se anuncian los cambios fundamentales: los políticos de apertura interna. Por ahora revisemos las propuestas fiscales: los impuestos, forma sublime del vasallaje hacia el Estado. Cualquier Estado.

“Actualizar el Impuesto sobre los Ingresos Personales. Modificar las escalas progresivas actuales. Incrementar el monto del mínimo exento de impuesto. Retomar el Régimen Simplificado de Tributación para las actividades con menor volumen de ingresos. Incrementar el monto de los tributos por transporte terrestre, embarcaciones, anuncios y propaganda, documentos e impuestos ambientales”.

Todo eso lo avizoró el Papa Juan Pablo II en su viaje a Cuba en 1988, cuando dijo “que Cuba se abra al mundo; que el mundo se abra a Cuba.”

“En nuestros días –dijo-- ninguna nación puede vivir sola. Por eso, el pueblo cubano no puede verse privado de los vínculos con los otros pueblos, que son necesarios para el desarrollo económico, social y cultural, especialmente cuando el aislamiento provocado repercute de manera indiscriminada en la población, acrecentando las dificultades de los más débiles en aspectos básicos como la alimentación, la sanidad o la educación.

“Todos pueden y deben dar pasos concretos para un cambio en este sentido. Que las Naciones, y especialmente las que comparten el mismo patrimonio cristiano y la misma lengua, trabajen eficazmente por extender los beneficios de la unidad y la concordia, por aunar esfuerzos y superar obstáculos para que el pueblo cubano, protagonista de su historia, mantenga relaciones internacionales que favorezcan siempre el bien común.

“De este modo se contribuirá a superar la angustia causada por la pobreza, material y moral, cuyas causas pueden ser, entre otras, las desigualdades injustas, las limitaciones de las libertades fundamentales, la despersonalización y el desaliento de los individuos y las medidas económicas restrictivas impuestas desde fuera del País, injustas y éticamente inaceptables”.

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