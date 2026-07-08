El T-MEC, aún sin definir sus nuevas reglas

T-MEC

El tema que más nos preocupa como país en este momento, es la renegociación del T-MEC, ya que este tratado comercial con Canadá y EEUU es el más importante del mundo y de él dependen millones de empleos en los demás países y en el nuestro. La industria automotriz, de autopartes, electrodomésticos y agropecuarios representaron para nuestra nación una exportación de $ 680 mil millones de dólares durante el año 2025 a la Unión Americana. Actualmente, las condiciones con que se manejan las exportaciones no han afectado severamente a nuestros productos, sin embargo, la intención de EEUU es de incrementar los aranceles en algunos bienes, tomando como razón la integración de los porcentajes a los productos exportados en este tratado comercial. Un tema sensible para la renegociación es que a partir de este nuevo esquema se lleve a revisión hasta el año 2036, y la posición de EEUU es poder actualizarlo en forma anual este tratado con los cambios que se crean sean convenientes. Este punto es muy riesgoso para nuestro país, ya que las nuevas inversiones industriales que se esperan, no verán con certeza llevar a cabo un asentamiento de sus negocios bajo el riesgo que a los 12 meses puedan cambiar las condiciones para exportar sus productos. La Inversión Externa Directa (IED) en nuestro país, durante el año 2025 ascendió a $ 40,871 millones de dólares, un incremento anual de 11 % y de este monto, el 90 % fue reinversión de utilidades, es decir, no todo es capital fresco y con esto, no hay nuevos empleos. La inversión productiva, menciona que el nuevo Poder Judicial no le da confianza y que la inseguridad no ha disminuido. Todo ello, origina que junto con la incertidumbre de la firma del nuevo T-MEC, el capital no está llegando a México.

Ante la negociación final del próximo día 20 de julio, se da un tema, que es la poca o nula representación empresarial ya que la mayoría de los negociadores son funcionarios públicos que desconocen en carne propia el funcionamiento del sector productivo. EEUU insiste en dejar claro que no puede continuar teniendo un déficit comercial en este tratado. México es el principal socio comercial de EEUU, ya que las compras de este país representan el 16.4 % de productos mexicanos.

El gobierno de EEUU, procura con este tratado la mayor generación de empleos para su nación, esto sin desconocer que desde 1994 los tres países nos hemos visto beneficiados con este gran comercio internacional. En días pasados el presidente Trump en la reunión del G7 comentó que su país no necesita productos provenientes de México y Canadá, posteriormente, los negociadores norteamericanos consideraron mantener vigente el T-MEC en lo político y en lo comercial.

En este momento, las negociaciones toman mal parado a México, pues la economía durante los últimos años solo ha crecido en forma anual en un 0.8 %, lo cual limita el programa de la generación de 100 mil empleos anuales. Temas muy reales para la inversión productiva, es una mayor generación de energía, una mejor educación técnica y universitaria, inversión en movilidad terrestre (carretera 57) y ferroviaria, así como en la seguridad nacional.

P.D. EN LA VIDA HAY QUE TOMAR DECISIONES QUE A MUCHOS NO LES VAN A GUSTAR, SIN EMBARGO, SON NECESARIAS.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS

¡MÉXICO ES PRIMERO! JULIO DEL 2026