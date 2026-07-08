México no tiene tarjeta roja

Sentencia El Mayo Zambada La Corte del Distrito Este de Nueva York reprogramó, por segunda vez, la audiencia en la que Ismael “El Mayo” Zambada recibiría su sentencia.

Del viernes pasado a esta fecha el gobierno mexicano ha demostrado el titubeo sobre hechos ocurridos en el gobierno anterior.

Sólo mediante insinuaciones y acusaciones contra el mentiroso embajador Ken Salazar, ha esbozado, sin palabras definitivas, su pensamiento real: el secuestro de “El Mayo Zambada, cabeza visible del narcotráfico en el país”; su traslado a los Estados Unidos, la logística y estrategia del caso (en los cuales jugó un papel relevante el gobernador Rubén Rocha Moya, protegido por la presidencia de la República a cambio de su silencio) fue planeada, ejecutada y culminada (anteayer en un tribunal, de Nueva York) por el gobierno de ese país a espaldas de nuestra administración, lo cual constituye un flagrante acto de intervención y violación de la soberanía nacional.

Bien. Admitámoslo así.

Si eso ocurrió de tan aleve manera, ¿cuál sería el siguiente paso? Al parecer, y dada la cautela presidencial para no decir las cosas claras, ninguno.

México no tiene capacidad de respuesta real más allá de las airadas e inútiles protestas, las condenas verbales, los berrinches y la resignación. No se le puede sacar una tarjeta amarilla al Tío Sam. Mucho menos una roja.

--¿Por esas intervenciones y mentiras vamos a romper relaciones como lo hicimos por menos con Perú o Ecuador? ¿Le vamos a declarar la guerra como López Mateos a Guatemala en tiempo de Ydígoras Fuentes por un motivo baladí? Pues no.

Hoy estamos en estas condiciones:

“México (CSP) no se siente presionado por Estados Unidos. Estados Unidos puede ejercer presión sobre nosotros, el asunto es cómo respondemos, y nosotros respondemos con dignidad, porque representamos al pueblo de México, que es un pueblo digno.

“Entonces, por eso es muy importante la información que damos hoy, que no tiene nada que ver —repito— con la detención de las personas, sino bajo qué condiciones se da y quién miente, muy relevante…”

El relato debe comenzar con las palabras del lunes 6:

“…mañana vamos a traer a “La mañanera”: este caso que recientemente fue difundido por un periodista, de cómo fue y las consecuencias de la captura del “Mayo” Zambada; porque más allá de que, obviamente, es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México y que nadie lo va a defender a él, sí hubo, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actuó o algunas agencias de Estados Unidos actuaron.

“Y lo que, en su momento, dijo el embajador de Estados Unidos en México, que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió.

“Entonces, es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales, pero también defendemos, al mismo tiempo, la soberanía, y tienen que esclarecer hechos. Y eso es muy, muy relevante”.

El martes (Ayer) como se había anunciado el tema llegó a la mañanera.

¿Cómo? Así:

(El universal). - La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un informe sobre la captura del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, después de que se diera a conocer información de la participación de Estados Unidos en estos hechos y la exhibición de la aeronave en la que fue trasladado.

“En su conferencia mañanera de este martes 7 de julio en Palacio Nacional, que se recorrió minutos después de las 08:00 horas, Sheinbaum Pardo destacó este informe en el que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, presentó una línea de tiempo y acusó que “alguien mintió”, después de la información que dio el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar”.

Varios han sido los sucesos por los cuales se estimuló la renovación de este caso.

Uno, la sibilina manera como Ken Salazar, el ex embajador de EU, metió a López Obrador en la sugerencia de complicidades posiblemente descubiertas por Zambada.

Otro, el agotamiento del plazo para los trámites de extradición de los implicados sinaloenses desde el narcogobierno a quienes el gobierno mexicano cuida y protege a ultranza.

Uno más, la exhibición como un trofeo de la FBI del avión en el cual se llevaron al “Mayo” como la ballena a Jonás: para regurgitarlo a los tres días si prometía seguir a Dios.

En esas condiciones México anuncia y posterga. Anteayer la mañanera fue enunciativa:

“…saber cómo ocurrieron las cosas y que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término la injerencia e incluso la intervención.

“Entonces, mañana vamos a hablar de ese tema que es muy, muy relevante”.

Ayer la relevante información fue esta: un relato cronológico de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; un prontuario de Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, un reporte de Omar García Harfusch sobre de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado Sinaloa y un aplazamiento del contenido definitivo de la investigación sobre el tema binacional, ahora (y siempre) en manos de la Fiscalía, tanto en tiempos de Alejandro Gertz Manero, como ahora de Ernestina Godoy.

“…la primera pregunta es: ¿quién miente?, ¿quién mintió?, ¿mintió el embajador Ken Salazar?

¿Por qué es relevante?

“Primero. El haber mentido como embajador.

“Y segundo. De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo, estaría violando Tratados Internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

“La otra pregunta relevante que hace Rosa Icela es: a partir de la primera detención, o bueno, la detención de un miembro del cártel de Sinaloa, viene una serie de hechos, como la llegada de su familia, como la misma llegada de este avión.

“Entonces, se hace la pregunta: ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?

“Porque nosotros no; nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro, ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás…”

Pero tras las mentiras ajenas y la inocencia propia, solo queda una frase:

---…la Fiscalía General de la República nunca le ha informado a usted el proceso en el que se encuentra esta investigación de hace dos años?

--No ha habido información mayor. Por supuesto que ellos tienen sus investigaciones, incluso ha habido más detenciones. Pero tiene que informar la Fiscalía, cada quien informa su parte”.

Mientras tanto las cosas siguen iguales en cuanto a sus consecuencias. Al menos por este diálogo de ayer en Palacio Nacional:

“…si se confirma que hubo este operativo, por parte del FBI aquí en territorio nacional, ¿cuáles tendrían que ser las consecuencias legales, de acuerdo a esta Ley de Seguridad Nacional?

--“Por eso le estamos preguntando a la Fiscalía, primero, para ver si la Fiscalía tiene atribuciones en este sentido. Y también está haciendo toda la investigación la Secretaría de Relaciones Exteriores.

--“De acuerdo al Artículo 74, se tendría que romper la relación de cooperación bilateral. ¿Eso procedería?

--“No, no necesariamente, no necesariamente, no estamos hablando de eso. Por lo que nosotros consideramos, más allá de las sanciones o no, o de las medidas judiciales que se puedan tomar, es que esto quede claro, y abrirlo al pueblo de México, por lo que significa la relación bilateral.

“Tiene que haber confianza entre ambas naciones y tiene que haber reciprocidad, esto es muy importante.

“No puede ser que Estados Unidos nos pida algo y que nosotros no podamos pedir lo mismo. Eso habla de reciprocidad y que somos naciones que establecemos una relación de iguales. Entonces, por eso lo presentamos.

“Pero es muy importante en la relación bilateral, que no se puede decir una cosa un día y después otra cosa, cuando tiene que ver con una injerencia en México.

“Entonces, por eso decimos: ¿quién miente?, ¿quién mintió?

Total, no se admite entera o no se quiere divulgar la información completa y no hay consecuencias reales por los actos de intervención y violación soberana.

Mucho ruido y pocas nueces.